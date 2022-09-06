MasterChef yarışmacısına Mehmet Şef'ten görülmemiş ayar: "Niye bizde suç buluyorsun oğlum!"

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Kaptanlık oyunu oynanan yarışmada yeni takımlar belli oldu. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar arasındaki rekabet gözlerden kaçmadı. Mehmet Yalçınkaya'nın genç MasterChef yarışmacısına gösterdiği tepki ise geceye damga vurdu.

Mehmet Şef, kaptanlık oyunu sırasında "Kim kaptan olmak ister?" diye sordu. Mehmet Şef, bir süre sonra "Yemek yirmi beş dakikadır fırının içinde pişmiyor, ben anlamadım" diyerek söylenen Barış'ı uyardı.

Mehmet Şef, herkesin yemeğini pişirdiğini söylerek "fırın mı çalışmıyor?" diyerek genç yarışmacıya imada bulundu.

"SENİ ALLAH KAHRETMESİN!"

"250'ye aldım sabahtan beri ama pişmiyor." söylenen Barış'ın yaptığı hatayı yarışmacı arkadaşı Fatma Nur fark etti. Fatma Nur'un "Seni Aallah kahretmesin. Buna basacaktın. Fırını çalıştırmamışsın" demesi üzerine Mehmet Şef, Barış'ı uyardı.

"YARIŞMADA MISINIZ TATİLDE Mİ BELLİ DEĞİL?"

Mehmet Şef, genç yarışmacıyı şu sözlerle uyardı:

"Fırını çalıştırmadıysan, o tuşa bastırmadıysan niye bizde suç buluyorsun oğlum? Burada şöyle bir alışkanlık var: Cihazın düğmesine basmıyoruz, sonra diyoruz ki 'Sizin fırın çalışmıyor'... Yani sen şu anda fırına bir ekmek attın kontrol de mi etmedin oğlum. Aferin ya! Vallahi aferin! Yarışmada mısınız, tatilde misiniz belli değil."

Mehmet Şef daha sonra yarışmacılara dönerek "Barış fırını yakmayı unutmuş ne diyorsunuz?" diyerek genç yarışmacıyı ti'ye aldı.

Mehmet Şef konuşmasını "Sen ve birkaç arkadaşlın motivasyonunuzu düzeltmeniz lazım. Zaman önemli. Temiz çalışmayı da öğrenin." diyerek noktaladı.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU

Gecenin sonunda mavi takımın kaptanı olan Kaan, kırmızı takımın kaptanı olarak Melih'i belirledi. Kaan'ın kaptanlığındaki mavi takım Çağatay, Kıvanç, Tayfun, Barış, Görkem, Gamze, Ayaz ve Fatma Nur'dan oluşurken, Melih'in kaptan olduğu kırmızı takım Serpilay, Vural, Yağız, Metin, Büşra, Burak Kaya, Dilan ve Burak Revanbahş'tan oluştu.

