MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef yarışmacısına Mehmet Şef'ten görülmemiş ayar: "Niye bizde suç buluyorsun oğlum!"

MasterChef yarışmacısına Mehmet Şef'ten görülmemiş ayar: "Niye bizde suç buluyorsun oğlum!"

06.09.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye rekabet ve heyecanın bir an olsun eksilmediği bir bölümle ekrana geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada kaptanlık oyunu oynandı. Öte yandan Belirlenen süre zarfında birbirleri ile yarışan yarışmacılar zaman zaman yaptıkları basit hatalar yapabiliyor. Fırını çalıştırmayı unutan MasterChef yarışmacısı Barış ocağın bir türlü ısınmadığını söyleyince Mehmet Şef'ten azar yedi. MasterChef Barış yerin dibine girdi.

MasterChef yarışmacısına Mehmet Şef'ten görülmemiş ayar: "Niye bizde suç buluyorsun oğlum!"

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Kaptanlık oyunu oynanan yarışmada yeni takımlar belli oldu. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar arasındaki rekabet gözlerden kaçmadı. Mehmet Yalçınkaya'nın genç MasterChef yarışmacısına gösterdiği tepki ise geceye damga vurdu.

Boyut (6)

Mehmet Şef, kaptanlık oyunu sırasında "Kim kaptan olmak ister?" diye sordu. Mehmet Şef, bir süre sonra "Yemek yirmi beş dakikadır fırının içinde pişmiyor, ben anlamadım" diyerek söylenen Barış'ı uyardı.

Mehmet Şef, herkesin yemeğini pişirdiğini söylerek "fırın mı çalışmıyor?" diyerek genç yarışmacıya imada bulundu.

Boyut (5)

"SENİ ALLAH KAHRETMESİN!"

"250'ye aldım sabahtan beri ama pişmiyor." söylenen Barış'ın yaptığı hatayı yarışmacı arkadaşı Fatma Nur fark etti. Fatma Nur'un "Seni Aallah kahretmesin. Buna basacaktın. Fırını çalıştırmamışsın" demesi üzerine Mehmet Şef, Barış'ı uyardı.

Boyut (7)

"YARIŞMADA MISINIZ TATİLDE Mİ BELLİ DEĞİL?"

Mehmet Şef, genç yarışmacıyı şu sözlerle uyardı:

"Fırını çalıştırmadıysan, o tuşa bastırmadıysan niye bizde suç buluyorsun oğlum? Burada şöyle bir alışkanlık var: Cihazın düğmesine basmıyoruz, sonra diyoruz ki 'Sizin fırın çalışmıyor'... Yani sen şu anda fırına bir ekmek attın kontrol de mi etmedin oğlum. Aferin ya! Vallahi aferin! Yarışmada mısınız, tatilde misiniz belli değil."

Mehmet Şef daha sonra yarışmacılara dönerek "Barış fırını yakmayı unutmuş ne diyorsunuz?" diyerek genç yarışmacıyı ti'ye aldı.

Mehmet Şef konuşmasını "Sen ve birkaç arkadaşlın motivasyonunuzu düzeltmeniz lazım. Zaman önemli. Temiz çalışmayı da öğrenin." diyerek noktaladı.

Boyut (9)

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU

Gecenin sonunda mavi takımın kaptanı olan Kaan, kırmızı takımın kaptanı olarak Melih'i belirledi. Kaan'ın kaptanlığındaki mavi takım Çağatay, Kıvanç, Tayfun, Barış, Görkem, Gamze, Ayaz ve Fatma Nur'dan oluşurken, Melih'in kaptan olduğu kırmızı takım Serpilay, Vural, Yağız, Metin, Büşra, Burak Kaya, Dilan ve Burak Revanbahş'tan oluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul konseri sonrası paylaştı! "Şoktayım"İstanbul konseri sonrası paylaştı! "Şoktayım"
Gözlerden uzak yaşıyordu! Ferdi Tayfur'un son hali olay olduGözlerden uzak yaşıyordu! Ferdi Tayfur'un son hali olay oldu
Seks kasedine imada bulundu! "Porno bağımlısıyım" itirafıSeks kasedine imada bulundu! "Porno bağımlısıyım" itirafı
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef Somer Sivrioğlu masterchef türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine ve motorine zam! LPG'ye indirim geldi

Benzine ve motorine zam! LPG'ye indirim geldi

Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar

Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

İmamoğlu'nun iddialarına yanıt! Bakanlıktan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına yanıt! Bakanlıktan Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili açıklama

Ev hapsindeki Gülşen için 702 kişi bu dilekçeyi verdi!

Ev hapsindeki Gülşen için 702 kişi bu dilekçeyi verdi!

Yeni rolü için 270 kilo oldu! Ünlü aktörün akılalmaz değişimi!

Yeni rolü için 270 kilo oldu! Ünlü aktörün akılalmaz değişimi!

İlginizi Çekebilir

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

Dünya peşinde! Türkiye’de çok var: Asırlardır kullanılıyor

Dünya peşinde! Türkiye’de çok var: Asırlardır kullanılıyor

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.