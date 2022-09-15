MasterChef yarışmacısının sözleri Mehmet Şef'i çıldırttı: "Delireceğim, vallahi delireceğim!"

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna bir kez daha dokunulmazlık oyunu oynamak durumunda kalan kırmızı takım yarışmacılarına söz verdi. İtalyan şef Danilo Zanna, Fatma Nur'un düşüncelerini öğrenmek için soru yöneltince olanlar oldu. Fatma Nur'un sözleri Mehmet Yalçınkaya'yı kızdırdı.

Danilo Şef'in "Fatma Nur sen sadece katmer mi yaptın?" sorusu üzerine açıklamada bulunan genç yarışmacı şu ifadeleri kullandı:

"Hayır şefim sadece katmer yuapmadım. İlk önce Kıvanç'a yardım etmek istedim. Böreğin içerisini ben yaptım. Sonra ona verdim. Süt reçelini çok bilmiyordum. Baktım bilenler var, onlara vermek istedim. Katmer ortada kalmıştı. Ben de 'Alayım, yapayım' dedi. Daha önce yapmadım ama hamurunun nasıl açıldığını biliyordum. Barış'ı suçlayamam. Ben kendim istedim aldım. O arada da geldi Yağız da yardım etti. Fırın dolu olduğu için Kıvanç pişirdi sağ olsun. Ekipçe çalıştık. Açıkçası ben takımda bir sıkıntı görmüyorum. "

MEHMET ŞEF, GENÇ YARIŞMACININ SÖZÜNÜ KESTİ!

Mehmet Yalçınkaya Fatma Nur'un bu sözlerini "Delireceğim, vallahi delireceğim!" diyerek kesti:

MEHMET ŞEF'TEN OLAY SÖZLER: "KENDİ KENDİME KONUŞMAYA BAŞLADIM!"

"Artık anlatamıyoruz derdimizi. Kendi kendime konuşmaya başladım yani. Ne sorunu yok? Çiğ yemekler var, çıkmayan yemekler var. Yarışmacılar mutlu ve başarılı olduklarını söylüyor."

MasterChef yarışmacısı Fatma Nur, Mehmet Yalçınkaya'nın bu tavrı üzerine kendini şu sözlerle savıundu:

"Şefim sadece imece usulü çalıştığımızdan bahsediyorum. Herkes birbirine yardım etti. 'O konuda iyiydik' demek istiyorun. Yoksa dediğiniz gibi; yetmeyen 6, 7-8 tabak var sanırım. O yüzden ben de üzgünüm açıkçası ama yapabileceğimiz bir şey yok."

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARINA ÇARPICI UYARI!

Mehmet Şef bunun üzerine "Arkadaşlar kendi içinizdeki hataları konuşmadığınız sürece bu devam edecek."

MASTERCHEF'TE ELEMA ADAYLARI BELLİ OLDU

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te gecenin sonunda en güzel yemeği yapan Yağız dokunulmazlığı kazandı. Yağız, eleme potasına Fatma Nur'u soktu, diğer eleme adayı ise takım oylaması sonucu Barış oldu.

