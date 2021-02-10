Masumlar Apartmanı 21. son bölümde Safiye'nin aşkı Naci öldü mü? Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 9 Şubat Salı akşamı izleyici ile buluşan 21. bölümünde, Safiye Naci'yle dışarı çıkacağı için büyük bir heyecan yaşadı. Han da ablasındaki bu büyük değişikliği mutlulukla izledi ve ona yeni kıyafetler aldı.

HAN NACİ'Yİ ÖLDÜRDÜ MÜ?

Ancak İnci, Naci'nin yazdığı günlüklerden onun ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendi. İnci bu durumu Han'a anlattı. Han ise Naci'nin ölümüyle ablasının büyük bir yıkım yaşayağını düşündü. Naci'nin karşısına çıkan Han, buradan çekip gitmesini ve bir daha Safiye'yle konuşmamasını istedi. Han bunu yapmadığı takdirde Naci'ye kendisini öldüreceği tehdidinde bulundu. Final sahnesinde ise yeni kıyafetlerini giyen Safiye büyük bir heyecan içinde apartman girişine çıkarak ilk ve tek aşkı Naci'yi bekledi.

Ancak Naci'nin gelmemesi Safiye'yi telaşlandırdı. Son sahnede ise o anlarda Naci'nin otel odasında kanlar içinde yerde yattığı görüldü.