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Masumlar Apartmanı 21. son bölümde Safiye'nin aşkı Naci öldü mü? Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?

10.02.2021 01:40 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı dizisi 21. bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nda Naci'yle yıllar sonra dışarı çıkmaya hazırlanan Safiye'nin değişimi herkesi şaşırttı. Yeni kıyafetlerini giyen Safiye, hazırlandıktan sonra apartman kapısına çıkarak Naci'yi bekledi. Ancak Naci ise o anlarda kaldığı otel odasında kanlar içinde yerde yatıyordu. Han'ın ölümle tehdit ettiği Naci'ye ne olduğu ise izleyenleri meraklandırdı. Peki Naci öldü mü? Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldı mı?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 9 Şubat Salı akşamı izleyici ile buluşan 21. bölümünde, Safiye Naci'yle dışarı çıkacağı için büyük bir heyecan yaşadı. Han da ablasındaki bu büyük değişikliği mutlulukla izledi ve ona yeni kıyafetler aldı.

HAN NACİ'Yİ ÖLDÜRDÜ MÜ?

Ancak İnci, Naci'nin yazdığı günlüklerden onun ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendi. İnci bu durumu Han'a anlattı. Han ise Naci'nin ölümüyle ablasının büyük bir yıkım yaşayağını düşündü. Naci'nin karşısına çıkan Han, buradan çekip gitmesini ve bir daha Safiye'yle konuşmamasını istedi. Han bunu yapmadığı takdirde Naci'ye kendisini öldüreceği tehdidinde bulundu. Final sahnesinde ise yeni kıyafetlerini giyen Safiye büyük bir heyecan içinde apartman girişine çıkarak ilk ve tek aşkı Naci'yi bekledi.

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Ancak Naci'nin gelmemesi Safiye'yi telaşlandırdı. Son sahnede ise o anlarda Naci'nin otel odasında kanlar içinde yerde yattığı görüldü.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, dünya için küçük, kendi için büyük olan o ilk adımı atmıştır artık.

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Ev halkı Safiye’nin değişimiyle yıllardır belki de ilk kez umutlanır. Yukarıda ise hiç umulmadık biri, günlüğe bakar ve Naci’nin hastalığını öğrenir.

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Ege ise Neriman’la arasını düzeltme çabası içindedir ancak Neriman karşılık vermez. Ancak ikisinin arasındaki durumu fark eden biri, Ege ve Neriman’ı bir araya getirmek için bir hamle yapar. İnci, Han’dan sakladığı sırrı daha fazla içinde tutamaz ve itiraf eder. Bunu öğrenen Han, öfkesini dizginleyemez. Safiye ise sözleştikleri saatte, apartmanın girişinde heyecanla Naci’nin gelişini bekler.

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