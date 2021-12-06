Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in, Altın Kelebek stiline yorum yağdı!

26 yaşındaki başarılı oyuncu Gizem Katmer, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nden paylaştığı dekolteli pozuyla dikkat çekti. Gizem Katmer'in göğüs dekolteli paylaşımına, ''Bir şey giymeseydin'', ''Çok güzel olmuşsun'', ''Masum yetenek ortalığı yıkmış'' ve ''Herkes neden açık giyinmek zorunda hissediyor?'' gibi yorumlar yapıldı.

Katmer, dizide annesini canlandıran ünlü oyuncu Açelya Devrim Yılhan ile pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kocaeli Üniversitesi'nde Sahne Sanatları ve Oyunculuk eğitimi alan Katmer, birçok reklam filminde rol aldı.

Katmer, ilk dizi projesi olan Masumlar Apartmanı'yla geniş kitlelerce tanındı.

Sosyal medyada epey aktif olan oyuncunun, Instagram'da 130 binden fazla takipçisi bulunuyor.



