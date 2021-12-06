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Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in Altın Kelebek stiline yorum yağdı!

06.12.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'Neriman' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gizem Katmer, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde tercih ettiği siyah dekolteli kıyafetiyle yorum yağmuruna tutuldu.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in Altın Kelebek stiline yorum yağdı!

26 yaşındaki başarılı oyuncu Gizem Katmer, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nden paylaştığı dekolteli pozuyla dikkat çekti. Gizem Katmer'in göğüs dekolteli paylaşımına, ''Bir şey giymeseydin'', ''Çok güzel olmuşsun'', ''Masum yetenek ortalığı yıkmış'' ve ''Herkes neden açık giyinmek zorunda hissediyor?'' gibi yorumlar yapıldı.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in, Altın Kelebek stiline yorum yağdı!

Katmer, dizide annesini canlandıran ünlü oyuncu Açelya Devrim Yılhan ile pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in Altın Kelebek stiline yorum yağdı!

Kocaeli Üniversitesi'nde Sahne Sanatları ve Oyunculuk eğitimi alan Katmer, birçok reklam filminde rol aldı.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in Altın Kelebek stiline yorum yağdı!

Katmer, ilk dizi projesi olan Masumlar Apartmanı'yla geniş kitlelerce tanındı.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in Altın Kelebek stiline yorum yağdı!

Sosyal medyada epey aktif olan oyuncunun, Instagram'da 130 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in Altın Kelebek stiline yorum yağdı!

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in Altın Kelebek stiline yorum yağdı!


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
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