Maviye Sürgün'ün Ali Tarhun'u Caner Cindoruk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Caner Cindoruk dizi ve filmleri

Caner Cindoruk Maviye Sürgün dizisi sebebiyle 12 Haziran 2023 Pazartesi günü arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında bulunuyor. Yaprak Dökümü, Geç Gelen Bahar, Hanımın Çiftliği ve Kara Güneş gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Maviye Sürgün dizisi bugün izleyici karşısına çıkıyor. İşte, Maviye Sürgün dizisinde Serkan Altunorak ve Damla Sönmez ile başrolleri paylaşan Caner Cindoruk'un hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin ayrıntılar...
Caner Cindoruk, 17 Nisan 1980'da Adana'da doğdu.
Caner Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Amcası Erdal Cindoruk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Caner Cindoruk Çukurova Üniversitesi'ni bitirmiştir.
Caner Cindoruk çok sayıda dizi ve filmde rol almıştır.
Caner Cindoruk'un oynadığı diziler:
2007 Kara Güneş - Alişir
2008 Geç Gelen Bahar - Ali
2008 Yaprak Dökümü - Doktor Nazmi
2009 Hanımın Çiftliği - Kemal
2011 Firar - Nadir
2013 Ateş Altında Aşk
2013 Aramızda Kalsın - Civan
2016 İstanbul Sokakları - Fırat
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem - Silahtar Mustafa Paşa
2017 Kadın - Sarp Çeşmeli/Alp Karahan
2020 Zemheri - Ertan Demirkan
2020 Sadakatsiz - Volkan Arslan
2023 Maviye Sürgün - Ali Tarhun
Caner Cindoruk'un oynadığı filmler:
2006 Beynelmilel
2008 Kelebek - Yusuf
2012 Elveda Katya - Veli
2012 Gergedan Mevsimi - Sahel
2012 Yabancı - Ferhat
2014 Çalsın Sazlar - Mahir
2016 Kor - Cemal
2016 Dar Elbise - Apo
2016 Ekşi Elmalar - Samet
2018 İçerdekiler - Öğretmen