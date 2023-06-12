Maviye Sürgün'ün Ali Tarhun'u Caner Cindoruk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Caner Cindoruk dizi ve filmleri

Caner Cindoruk Maviye Sürgün dizisi sebebiyle 12 Haziran 2023 Pazartesi günü arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında bulunuyor. Yaprak Dökümü, Geç Gelen Bahar, Hanımın Çiftliği ve Kara Güneş gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Maviye Sürgün dizisi bugün izleyici karşısına çıkıyor. İşte, Maviye Sürgün dizisinde Serkan Altunorak ve Damla Sönmez ile başrolleri paylaşan Caner Cindoruk'un hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin ayrıntılar...

CANER CİNDORUK KİMDİR?

Caner Cindoruk, 17 Nisan 1980'da Adana'da doğdu.

Caner Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Amcası Erdal Cindoruk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Caner Cindoruk Çukurova Üniversitesi'ni bitirmiştir.

Caner Cindoruk çok sayıda dizi ve filmde rol almıştır.

MAVİYE SÜRGÜN'ÜN ALİ TARHUN'U CANER CİNDORUK'UN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Caner Cindoruk'un oynadığı diziler:

2007 Kara Güneş - Alişir

2008 Geç Gelen Bahar - Ali

2008 Yaprak Dökümü - Doktor Nazmi

2009 Hanımın Çiftliği - Kemal

2011 Firar - Nadir

2013 Ateş Altında Aşk

2013 Aramızda Kalsın - Civan

2016 İstanbul Sokakları - Fırat

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem - Silahtar Mustafa Paşa

2017 Kadın - Sarp Çeşmeli/Alp Karahan

2020 Zemheri - Ertan Demirkan

2020 Sadakatsiz - Volkan Arslan

2023 Maviye Sürgün - Ali Tarhun

Caner Cindoruk'un oynadığı filmler:

2006 Beynelmilel

2008 Kelebek - Yusuf

2012 Elveda Katya - Veli

2012 Gergedan Mevsimi - Sahel

2012 Yabancı - Ferhat

2014 Çalsın Sazlar - Mahir

2016 Kor - Cemal

2016 Dar Elbise - Apo

2016 Ekşi Elmalar - Samet

2018 İçerdekiler - Öğretmen



