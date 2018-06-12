Maya Maskesi Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

Hücrelerin yenilenerek cildin onarılmasına oldukça katkı sağlayan maya maskesi, hem kuru hem de yağlı cilt tiplerine uygulanabilir. Aynı zamanda cilde nem katar, nemlendirirken yağ dengesini de korur. Cildi derinlemesine temizleyerek akne oluşumunu engeller.

Cilt bakımı için kullanımının yanı sıra saça maya maskesi uygulamak da oldukça yararlı ve sıkça tercih edilen bir yöntemdir. İçindeki bileşenler sayesinde saçı dış etkenlere karşı korur. Yağlanmanın, cansızlığın ve solgunluğun önüne geçer.

MAYA MASKESİNİN FAYDALARI

Yağlı cilde uygulandığında cildin yağ oranını dengeleyerek nem kazanmasını sağlar. Ayrıca yağdan kaynaklanan ciltteki parlamayı durdurur.

Kuru cilde yaş maya maskesi uygulandığında ciltteki pullanmayı durdurur, cilde nem verir.

Her iki cilt tipinde de sivilce ile siyah nokta oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Yaş maya maskesinin faydaları arasında cildi beslemesi ve ölü deriden arındırması da sayılabilir.

Egzama gibi cilt hastalıklarında uygulanan ilaç tedavisine destek olarak önerilen bir bakım kürüdür.

Cilde nem katıp cildi beslediği için yaşlanma etkilerini geciktirir, kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Ciltteki lekelerin üzerine uygulandığında lekenin açıldığı fark edilir. Özellikle göz altı kırışıklıkları için maya maskesi uygulamak oldukça etkilidir.

Maya maskesi bazı durumlarda ciltte pullanma, deri döküntüsü, egzama ve dermatit gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde ilaca ek olarak alternatif bir yöntem olarak önerilebilir. Bu rahatsızlıkların etkisinin hafifletilmesine yardımcı olan doğal ve uygulaması kolay bir yöntem olduğu için sıklıkla tercih edilir.

Yaş Mayada Bulunan Vitamin ve Minerallerin Faydaları

B1 vitamini: Cilt lekesi ve güneş yanığını yok etmede oldukça etkilidir. Ayrıca yaşlanma karşıtı tüm kremlerin içinde B1 vitamini bulunur.

B2 vitamini: Dermatit ve egzama tedavisi için üretilen kremlerin içinde bulunur. Cildin yenilenmesini sağlar.

B3 vitamini: Hem cilt hem de saç bakımında oldukça tercih edilen bir vitamin türüdür. Sivilce oluşumunu önler, sivilce izlerini geçirir. Cildin daha pürüzsüz olmasını sağlar.

B6 vitamini: Eksikliğinde ciltte kuruluk ve pullanma görülür. Maya maskesi düzenli olarak uygulandığında B6 vitamini sayesinde cilt nem kazanır, kuruluk ortadan kalkar.

Potasyum: Eksikliğinde cilt kuruluğu ve pullanma görülür. Cilde nem katan ve yaşlanma etkilerini geciktiren bir mineraldir.

Folik asit: Antioksidan içermesi sebebiyle cildin bakterilerden ve toksinlerden arınmasını sağlar. Düzenli olarak maya maskesi uygulandığında cilt temizlenmiş ve pürüzsüz bir hale gelmiş olur.

MAYA MASKESİ TARİFLERİ

1. Cilt lekelerine karşı maya maskesi

Cilt lekelerinin görünümünü azaltmak için uygulanan bu maske için 1 yemek kaşığı su, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı yaş maya gerekiyor.

Öncelikle yaş mayayı suda eritin, ardından karbonat ekleyip karıştırın. Masaj yaparak yüzünüze yedirin ve 10 dakika bekletin. Ardından suyla durulayabilirsiniz.

2. Yağlı ciltler için yaş maya maskesi

Cildin yağ dengesini sağlamak ve fazla yağlardan kurtulmak için bu tariften faydalanılabilir. Bu tarifin hazırlanabilmesi için 2 tatlı kaşığı yaş maya ile 2 tatlı kaşığı limon suyu gerekiyor.