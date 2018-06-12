Maya Maskesi Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

Hücrelerin yenilenerek cildin onarılmasına oldukça katkı sağlayan maya maskesi, hem kuru hem de yağlı cilt tiplerine uygulanabilir. Aynı zamanda cilde nem katar, nemlendirirken yağ dengesini de korur. Cildi derinlemesine temizleyerek akne oluşumunu engeller.
Cilt bakımı için kullanımının yanı sıra saça maya maskesi uygulamak da oldukça yararlı ve sıkça tercih edilen bir yöntemdir. İçindeki bileşenler sayesinde saçı dış etkenlere karşı korur. Yağlanmanın, cansızlığın ve solgunluğun önüne geçer.
MAYA MASKESİNİN FAYDALARI
- Yağlı cilde uygulandığında cildin yağ oranını dengeleyerek nem kazanmasını sağlar. Ayrıca yağdan kaynaklanan ciltteki parlamayı durdurur.
- Kuru cilde yaş maya maskesi uygulandığında ciltteki pullanmayı durdurur, cilde nem verir.
- Her iki cilt tipinde de sivilce ile siyah nokta oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
- Yaş maya maskesinin faydaları arasında cildi beslemesi ve ölü deriden arındırması da sayılabilir.
- Egzama gibi cilt hastalıklarında uygulanan ilaç tedavisine destek olarak önerilen bir bakım kürüdür.
- Cilde nem katıp cildi beslediği için yaşlanma etkilerini geciktirir, kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Ciltteki lekelerin üzerine uygulandığında lekenin açıldığı fark edilir. Özellikle göz altı kırışıklıkları için maya maskesi uygulamak oldukça etkilidir.
- Maya maskesi bazı durumlarda ciltte pullanma, deri döküntüsü, egzama ve dermatit gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde ilaca ek olarak alternatif bir yöntem olarak önerilebilir. Bu rahatsızlıkların etkisinin hafifletilmesine yardımcı olan doğal ve uygulaması kolay bir yöntem olduğu için sıklıkla tercih edilir.
Yaş Mayada Bulunan Vitamin ve Minerallerin Faydaları
- B1 vitamini: Cilt lekesi ve güneş yanığını yok etmede oldukça etkilidir. Ayrıca yaşlanma karşıtı tüm kremlerin içinde B1 vitamini bulunur.
- B2 vitamini: Dermatit ve egzama tedavisi için üretilen kremlerin içinde bulunur. Cildin yenilenmesini sağlar.
- B3 vitamini: Hem cilt hem de saç bakımında oldukça tercih edilen bir vitamin türüdür. Sivilce oluşumunu önler, sivilce izlerini geçirir. Cildin daha pürüzsüz olmasını sağlar.
- B6 vitamini: Eksikliğinde ciltte kuruluk ve pullanma görülür. Maya maskesi düzenli olarak uygulandığında B6 vitamini sayesinde cilt nem kazanır, kuruluk ortadan kalkar.
- Potasyum: Eksikliğinde cilt kuruluğu ve pullanma görülür. Cilde nem katan ve yaşlanma etkilerini geciktiren bir mineraldir.
- Folik asit: Antioksidan içermesi sebebiyle cildin bakterilerden ve toksinlerden arınmasını sağlar. Düzenli olarak maya maskesi uygulandığında cilt temizlenmiş ve pürüzsüz bir hale gelmiş olur.
MAYA MASKESİ TARİFLERİ
1. Cilt lekelerine karşı maya maskesi
Cilt lekelerinin görünümünü azaltmak için uygulanan bu maske için 1 yemek kaşığı su, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı yaş maya gerekiyor.
Öncelikle yaş mayayı suda eritin, ardından karbonat ekleyip karıştırın. Masaj yaparak yüzünüze yedirin ve 10 dakika bekletin. Ardından suyla durulayabilirsiniz.
2. Yağlı ciltler için yaş maya maskesi
Cildin yağ dengesini sağlamak ve fazla yağlardan kurtulmak için bu tariften faydalanılabilir. Bu tarifin hazırlanabilmesi için 2 tatlı kaşığı yaş maya ile 2 tatlı kaşığı limon suyu gerekiyor.
Mayayı limon suyunun içerisinde eritin ve güzelce masaj yaparak yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra cildinizi yıkayarak durulayın. Bu maskenin ayda 2 kez uygulanması önerilir.
3. Kuru ciltler için yaş maya maskesi
Ciltteki pullanmanın, aşırı kuruluğun önüne geçip cilde nem kazandırmak için bu maske tarifi tercih edilebilir. Gerekli olan malzemeler 1 tane yumurta, 1 tane yaş maya ve 1 tane E vitamini kapsülüdür.
Tüm malzemeleri cam bir kasenin içerisinde karıştırdıktan sonra hazır hale gelen maskeyi masaj yaparak yüzünüze uygulayın. Maskeyi 10-15 dakika yüzünüzde beklettikten sonra yıkayarak cildinizi maskeden arındırın.
4. Kırışıklık karşıtı yaş maya maskesi
Boyun bölgesindeki kırışıklıklara karşı etkili bir maskedir. Maskeyi hazırlamak için tatlı kaşığı elma suyu, 1 tatlı kaşığı süt ve 1 tatlı kaşığı yaş maya gerekiyor.
Tüm malzemeleri cam bir kasede tahta kaşık yardımıyla karıştırın. Bu karışımı cildinize sürün ve 15 dakika bekletin. Ardından cildinizi soğuk suyla yıkayın. Böylece şok etkisi yaratarak cildinizin sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz.
5. Kuru maya maskesiyle peeling
Bu maske tarifi ciltte bir peeling etkisi yaratır; cilt kirlerden arınır, siyah nokta ve sivilce oluşumu önlenir.
1 yemek kaşığı kuru mayayı 1 yemek kaşığı ılık suda eritin. Elde ettiğiniz krem kıvamlı kuru maya maskesini masaj yaparak yüzünüze uygulayın.
UYGULAMA ÖNERİLERİ
- Maya maskesi kuru bir cilde uygulanacaksa önce cildin maskeye verdiği tepki incelenmelidir. Cildin kuruluğundan dolayı pullanma ve sivilce problemleri mevcutsa maskenin haftada 2 kez uygulanması önerilir. Zaman bu problemlerde azalma olması halinde uygulama haftada bire düşürülebilir.
- Maskenin uygulandığı bölge durulama aşamasında ılık suyla yıkanmalıdır. Cildi iri gözenekli olanların ılık su yerine soğuk su tercih etmesi gözeneklerin sıkılaşmasına fayda sağlar. Maske uygulamasının ardından cilt tipiyle uyumlu bir nemlendirici kullanılması da tavsiye edilir. Bu sayede maskenin kazandırmış olduğu nem cilde hapsolur.
- 20-30 yaş aralığındaki kişilerin haftada bir kez, 30-40 yaş aralığındaki kişilerin ise haftada 2 kez maske uygulaması yapması uygun görülür.
- Cilde uygulanan maya maskesi kaç dakika bekletilir sorusunun cevabı yaklaşık 15-20 dakika olarak yanıt bulur. Saçta ise maskenin daha uzun süreyle, ortalama 1 saat kadar bekletildiği olur.
- Cilt tipine göre maskeye bazı ek ürünler eklenebilir. Yağlı ciltler için yumurta sarısı, kuru ciltler için ise zeytinyağı veya badem bu ürünlerin başlıcalarıdır.
- Saçların dökülmesini önlemek, nem kazandırmak, kuruyup yıpranmasını engellemek ve sonucunda sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlamak amacıyla uygulanan maya maskesinin, on günlük kür şeklinde uygulanması önerilir.
- Maya maskesi nasıl yapılır araştırmasından önce cilt yapısına ve giderilmek istenen probleme uygun bir maske tarifi belirlenmelidir.
Maya Maskesinin Zararları
- Vücut bazı maddelere karşı alerjik reaksiyon gösterebilir. Yaş mayaya karşı alerjinizin olup olmadığını anlamak için maskeyi yüzünüze uygulamaya başlamadan önce elinizin üzerine sürerek 20 dakika bekleyin. Bu sürenin sonunda pullanma, tahriş, kabarma veya kızarıklık görülmüyorsa yüzünüze de uygulayabilirsiniz.
- Yaş maya maskesinin zararları arasında kullanım sıklığına bağlı olarak vücudun çeşitli reaksiyonlar göstermesi de sayılabilir. Bu yüzden önerilen uygulama sıklığının dışına çıkılmaması gerekir.
- Maya maskesi tarifi her bir cilt türü için farklı farklı içeriklere sahiptir. Bu yüzden cilt tipine uygun olarak maske seçilmezse ciltte kuruluk, aşırı yağlanma, pullanma, kızarıklık ve kaşıntı görülebilir.
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