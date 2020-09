Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin konusu nedir? Maymunlar Cehennemi oyuncuları kimlerdir? İşte Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi!

2011 yılında gösterime giren Maymunlar Cehennemi Başlangıç James Franco ve Freida Pinto gibi usta oyuncularla özdeşleşen film olarak karşımıza çıkar. Yapımcılığını Peter Chernin, Dylan Clark, Rick Jaffa ve Amanda Silver’in üstlendiği Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin yönetmen koltuğunda ise Rupert Wyatt oturdu. Maymunlar Cehennemi Başlangıç senaryosu ise Rick Jaffa ve Amanda Silver ortak kaleminden beyaz perdeye aktarıldı. Maymunlar Cehennemi Başlangıç oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimler yerini aldı. İşte Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmine dair merak edilen detaylar...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ BAŞLANGIÇ KONUSU

Genetik mühendislerinin maymunlar üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda denek maymunlarda zihinsel olarak gelişmeler görülür. Zihinsel gelişimi fark eden Will Rodman (James Franco) bir denek maymununu laboratuvardan kaçırır. Will kaçırdığı maymunla özel bir bağ kurar ve dost olmaya başlar. Will maymuna Cesar ismini verir. Cesar’a insanlara ait olan pek çok alışkanlığı öğretir ve insan gibi yaşamasına yardımcı olur.