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Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin konusu nedir? Maymunlar Cehennemi oyuncuları kimlerdir? İşte Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi!

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

1972 yılında vizyona giren Maymunlar Gezegeni filminin yeniden çekimi olarak bilinen Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmine olan ilgi arttı. Bilim kurgu filmleri arasında önemli bir yere sahip olan Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi vizyona girdiğinde büyük ses getirmeyi başardı. Sonraki dönemde birçok kez televizyon ekranında izleyicisiyle yeniden buluşma şansına sahip oldu. Peki Maymunlar Cehennemi Başlangıç oyuncu kadrosundaki isimler kimlerdir?

Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin konusu nedir? Maymunlar Cehennemi oyuncuları kimlerdir? İşte Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi!

2011 yılında gösterime giren Maymunlar Cehennemi Başlangıç James Franco ve Freida Pinto gibi usta oyuncularla özdeşleşen film olarak karşımıza çıkar. Yapımcılığını Peter Chernin, Dylan Clark, Rick Jaffa ve Amanda Silver’in üstlendiği Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin yönetmen koltuğunda ise Rupert Wyatt oturdu. Maymunlar Cehennemi Başlangıç senaryosu ise Rick Jaffa ve Amanda Silver ortak kaleminden beyaz perdeye aktarıldı. Maymunlar Cehennemi Başlangıç oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimler yerini aldı. İşte Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmine dair merak edilen detaylar...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ BAŞLANGIÇ KONUSU

Genetik mühendislerinin maymunlar üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda denek maymunlarda zihinsel olarak gelişmeler görülür. Zihinsel gelişimi fark eden Will Rodman (James Franco) bir denek maymununu laboratuvardan kaçırır. Will kaçırdığı maymunla özel bir bağ kurar ve dost olmaya başlar. Will maymuna Cesar ismini verir. Cesar’a insanlara ait olan pek çok alışkanlığı öğretir ve insan gibi yaşamasına yardımcı olur.

maymunlar cehennemi başlangıç2

Will’in babası kaza yapar. Will’in babası ve kaza yaptığı kişi arasında tartışma başlar. Cesar Will’in babasını kurtarmak için adamı yaralar ve maymunlar hapishanesine atılır. Will’in kendisini unuttuğunu düşünen Cesar hem genetik mühendislerinden hem de eski dostundan intikam almak için plan yapmaya başlar. Maymunlar hapishanesinde tanıştığı arkadaşları ve Cesar artık yeni bir planın içindedir!

MAYMUNLAR CEHENNEMİ BAŞLANGIÇ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimler yer aldı. Will Rodman ve Caroline Aranha karakteriyle tanınan Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin başrollerini James Franco ve Freida Pinto paylaştı. Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminde James Franco ve Freida Pinto’ya Caesar rolüyle Andy Serkis, Charles Rodman rolüyle John Lithgow, Irena rolüyle Chelah Horsdal, John Landon rolüyle Brian Cox, Dodge Landon rolüyle Tom Felton, Steven Jacobs rolüyle David Oyelowo, Robert Franklin rolüyle Tyler Labine, Hunsiker rolüyle David Hewlett ve Rodney rolüyle Jamie Harris eşlik etti.

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