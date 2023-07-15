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  4. Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden Özkan Uğur eleştirilerine dayanamadı! “Haddinizi aşmayın”

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden Özkan Uğur eleştirilerine dayanamadı! “Haddinizi aşmayın”

15.07.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz’da hayatını kaybetti. Uğur’un yakın arkadaşı olan Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’in spor salonundan paylaşım yapması sosyal medyada tepki çekti. Ünlü isim "Haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım" diyerek eleştirilere ateş püskürdü.

MFÖ grubunun solistlerinden olan, sayısız dizi ve filmde rol alan Özkan Uğur geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Uğur'un yakın arkadaşı olan Biricik Suden'in spor salonundan paylaşım yapması dikkat çekti. Ünlü isimden eleştirilere yanıt gecikmedi.

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"KİMİLERİNİN KEDERLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMİ DAHA FARKLI"

Instagram hesabından paylaşım yapan Suden "20 yıl önce babamın vefat ettiği günün gecesi saat 24.00'ı geçiyordu, spor salonu açtırıp antrenman yapmıştım. Kimilerinin kederle başa çıkma yöntemi, hayat ve ölüm felsefesi, kimilerinden daha farklı olabiliyor." dedi.

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“HADDİNİZİ AŞMAYIN, AKSİ HALDE…”

"Özkan sizin sanatçı olarak tanıyıp sevdiğiniz bir değerdi, benim 44 yıllık arkadaşım,dostum, kardeşim…" diyen Suden "Çamur atma uğruna haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım" diyerek paylaşımını noktaladı.

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