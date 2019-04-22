MEB-TRT işbirliğiyle lise öğrencilerine gazetecilik eğitimleri başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), liselerin 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik "gazetecilik eğitimleri"nin düzenlenmesi ve meslek liselerindeki alan öğrencilerine TRT'de beceri ve staj imkanının sağlanmasına yönelik iş birliği yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nde, "Gazetecilik Eğitim Protokolü"nü imzaladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, törendeki konuşmasında, TRT Genel Müdürlüğü ile gazetecilik eğitimini planladıklarını belirterek böyle bir eğitime üniversitelerin iletişim fakültelerinde bile rastlamanın çok zor olduğunu ifade etti. Okullardan Türkiye'nin en iyi sosyal bilimcilerini, beşeri bilimcilerini ve gazetecileri yetiştirmek istediklerine işaret eden Safran, şunları kaydetti: "Analitik bakış açısı kuvvetli bireylere ihtiyaç bugün daha fazla görünüyor. Sizlerin iyi yetişmesi, adaletli analizler yapmanızı ve isabetli karar vermenizi sağlayacaktır. Bizim vicdanlı, ahlaklı, muhabbetli, merhametli bilim insanlarına, gazetecilere ve bürokratlara ihtiyacımız var. Size verilecek gazetecilik eğitimine özellikle bu nazarla bakmanızı istiyoruz. Tüm gayemiz adil ve kritik bir bakış açısı kazanmanız."

- "Okuyun, araştırın" "Bu okul çatısı altında her duyduğunu sorgulamadan inanan tek bir öğrenci ya da öğretmen varsa biz hedefimizden şaşmışız demektir." diyen Safran, "Gençler, bu okulda bilgi ve malumatın farkını sizlere öğretememişsek bu eleştirel bakışı sizlere kazandıramamışsak durup düşünmemizde fayda var." değerlendirmesinde bulundu. Sadece ders programlarıyla bu bakış açısını kazanmanın yeterli olmayacağına işaret eden Safran, öğrencilere "O nedenle sadece ders çizelgenizde yazanla veya kitaplarla yetinmemeniz gerekiyor. Okuyun, araştırın, bilginin ilk kaynağına ulaşmadan kimseyi bilgilendirmeye kalmayın. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma gayretinde asla bulunmayın." sözleriyle seslendi. Ülkenin yanlış bilgilendirilmiş insanların çatışmalarından çok yorulduğunu dile getiren Safran, "Ben gençken bizzat buna şahit oldum. Kulaktan dolma ideolojilerle kardeş kardeşe kırıldı bu ülkede. Türkiye'nin o yıllarını anlamak için TRT'nin arşivine bakmanız yeterli. Duyduklarınızla yetinmeyin, merak kanallarınızı sürekli besleyin. Gazetecilik size bu konuda müthiş bir imkan sunabilir." şeklinde konuştu.

Birçok gazetecinin savaş cephelerinde can verdiğini belirten Safran, "Gerçekten kutsal ve kutsal olduğu kadar da zor ve fedakarlık isteyen bir meslek." dedi. Tanıdığı gazetecilerin özelliklerine değinen Safran, kültürel okuryazarlıkları çok yüksek olan gazetecilerin, iyi roman okuyucusu iyi bir sinema izleyicisi olduğunu, bu özelliklerin onları haber yazmada mahir kıldığını vurguladı. Safran, "Hayatı ezbere okumayın, cümleleri ezbere kurmayın, her birinin ayrıntılarına inin, iyi ve analitik düşünün. Evrensel düşünün ayrıca. Bu bizim eğitim vizyonumuzda da özel bir yere sahip." ifadesini kullandı. - "7-8 saatimizi başımız öne eğik, tabletlerde ve cep telefonlarında geçiriyoruz" TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ise protokolün "Gençler için Gazetecilik" programını alacak gençlere, Milli Eğitim Bakanlığına ve TRT'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. "Gençler için Gazetecilik" Programı'nı liselerde de uygulamaya karar verdiklerini bildiren Eren, bundan önce de "TRT Akademi" olarak üniversite öğrencilerine gazeteciliğin yanında diğer alanlarda da dersler verdiklerini, ayrıca TRT World çatısı altında hayata başlayan "World Citizen" projesi ile pek çok mülteci kampında yabancıların hayata tutunmaları için gazetecilik eğitimi düzenlediklerini aktardı.

TRT olarak 23 Nisan galası düzenleyeceklerini de dile getiren Eren, bu vesileyle 40 ülkeden gelen 800 çocukla bir araya geldiklerini aktardı. Medyanın giderek daha da fazla tüketildiğine işaret eden Eren, şöyle konuştu: "Tabletlerle, cep telefonuyla ve diğer dijital mobil cihazlarla biz aslında daha fazla içerik tüketiyor, ekranla daha fazla muhatap oluyoruz. Geleneksel medya yerini gitgide dijital medya araçlarına bırakıyor ama bizim ekranla olan süremiz artıyor. Eskiden sadece televizyon olduğu günlerde maksimum 2-3 saat televizyon seyrederken şimdi elimizdeki cep telefonu ve tabletlerle günde 7-8 saatimizi başımız öne eğik, tabletlerde ve cep telefonlarında geçiriyoruz. TRT olarak amacımız Twitter, Facebook, Instagram gibi dijital platformlarda yayılan haberleri sağlıklı biçimde analiz etmenizi sağlamak. Bir haberin doğruluğu nasıl anlaşılır ile ilgili bilgi ve birikimlerimizi aktarmak. Ancak şunu itiraf ediyorum. Acaba bu sürecin sonucunda sizler mi bizden öğreneceksiniz yoksa sizler mi bizden öğreneceksiniz, onu merak ediyorum."

TRT'nin yıllar içinde biriktirdiği tecrübeleri ülkenin her köşesine taşımanın Milli Eğitim Bakanlığı sayesinde gerçek olacağının altını çizen Eren, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve eğitim camiasına Bakanlığın imkanlarını seferber ettikleri için teşekkür etti. Proje ile birçok gencin erken yaşta gazetecilik ve profesyonel yönüyle tanışacağına dikkati çeken Eren, meslek seçiminde de sağlıklı karar vermelerine yardımcı olacaklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Bakan Ziya Selçuk, Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren protokolü imzaladılar ve daha sonra TRT'den sertifika alan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdiler. Protokole göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile TRT-TRT World Kanal Koordinatörlüğü iş birliğinde TRT World Citizen sosyal sorumluluk programı kapsamında tarafların mutabakatı ile belirlenecek resmi ve özel ortaöğretim okullarda 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik "Gençler için Gazetecilik" programı düzenlenecek. Bu kapsamda öğrencilerin, gazetecilik, yazılı-sözlü hikaye anlatımına/yazılı-sözlü iletişime ilişkin bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak, telefon, tablet gibi mobil araçlar kullanılarak video çekim ve düzenleme tekniklerine ilişkin becerileri geliştirilecek.

Ayrıca, yaratıcı yazım teknikleri konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması, kendilerini ifade etme ve özgüven ve becerilerinin gelişiminin sağlanması, gazetecilik alanında ve gazetecilik mesleği ile ilgili merak ve öğrenme isteğinin oluşturulması da amaçlanıyor. - Öğretim programları güncellenecek Protokol kapsamında, mesleki ve teknik eğitimde gazetecilik alanında öğretim programları ve eğitim materyalleri güncellenecek, alan öğretmenlerine güncel teknolojiye uygun teorik ve uygulamalı eğitim verilecek ve alan öğrencilerinin TRT’de işletmelerde beceri eğitimi almaları sağlanacak. Alan öğrencilerine TRT'de işletmelerde beceri ve staj imkanı sağlanacak. Alan mezunlarının TRT'de istihdamlarına mümkün olduğu ölçüde öncelik sağlanacak. MEB, ilk kez dört beceride Türkçe sınav pilot uygulamasını başlatmıştı. TRT ile yapılan işbirliği kapsamında Türkçede dört dil yeterliliğinin (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) ölçülmesine yönelik materyal geliştirilmesine TRT'nin destek vermesi kararlaştırıldı.

MEB-TRT işbirliğiyle lise öğrencilerine gazetecilik eğitimleri başlıyor

- MEB ile TRT, liselerin 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik "gazetecilik eğitimleri"nin düzenlenmesi ve meslek liselerindeki alan öğrencilerine TRT'de beceri ve staj imkanının sağlanmasına yönelik iş birliği yaptı - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mus

MEB-TRT işbirliğiyle lise öğrencilerine gazetecilik eğitimleri başlıyor

MEB-TRT işbirliğiyle lise öğrencilerine gazetecilik eğitimleri başlıyor

MEB-TRT işbirliğiyle lise öğrencilerine gazetecilik eğitimleri başlıyor

MEB-TRT işbirliğiyle lise öğrencilerine gazetecilik eğitimleri başlıyor

MEB-TRT işbirliğiyle lise öğrencilerine gazetecilik eğitimleri başlıyor

MEB-TRT işbirliğiyle lise öğrencilerine gazetecilik eğitimleri başlıyor

MEB-TRT işbirliğiyle lise öğrencilerine gazetecilik eğitimleri başlıyor

MEB-TRT işbirliğiyle lise öğrencilerine gazetecilik eğitimleri başlıyor

MEB-TRT işbirliğiyle lise öğrencilerine gazetecilik eğitimleri başlıyor

MEB-TRT işbirliğiyle lise öğrencilerine gazetecilik eğitimleri başlıyor