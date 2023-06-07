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  4. Meclis Başkanı olarak aday gösterilmişti! Tutuklu milletvekili Can Atalay için Bakan Tunç'tan 'dokunulmazlık' açıklaması: O yazışmaları işaret edip "Sonra ortaya çıkacak" dedi

Meclis Başkanı olarak aday gösterilmişti! Tutuklu milletvekili Can Atalay için Bakan Tunç'tan 'dokunulmazlık' açıklaması: O yazışmaları işaret edip "Sonra ortaya çıkacak" dedi

07.06.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezi Davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. TBMM'de bugün başlayan Meclis Başkanlığı seçimi için partisi Atalay'ı aday göstermişti. Meclis'te bugün yemin ettikten sonra gazetecilere açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay'ın durumuyla ilgili değerlendirme yaparken Meclis Başkanlığı ile Yargıtay arasında yapılacak yazışmaları işaret etti.

Meclis Başkanı olarak aday gösterilmişti! Tutuklu milletvekili Can Atalay için Bakan Tunç'tan 'dokunulmazlık' açıklaması: O yazışmaları işaret edip "Sonra ortaya çıkacak" dedi

TİP Hatay Milletvekili avukat Şerafettin Can Atalay, cezaevinde tutuklu bulunması nedeniyle Meclis'te yemin töreninde adı okunup kürsüye çağrıldığında TİP milletvekilleri Meclis sıralarından Atalay'ın fotoğrafını göstermişti. CHP'den de Can Atalay için peş peşe çağrılar gelirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Atalay hakkında yürütülen yargı süreciyle ilgili açıklama yapıp Atalay'ın dosyasının dokunulmazlık kapsamı dışında olduğuna dikkat çekti. Tunç ayrıca Anayasa değişikliği için de "Temennimiz, Meclisteki bütün siyasi partilerin bu konuda bir araya gelmesi ve uzlaşması" mesajını verdi.

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"REFORMLAR KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de yemin ettikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yargı ve adalet alanında çok sayıda reform yaptıklarını belirten Tunç, "Bu reform süreci kesintisiz devam edecek ve ülkemizin demokratikleşmesi noktasındaki çıtayı 21 yılda nasıl yükseltmişsek, yine yükseltmeye devam edeceğiz. Bir taraftan ülkemizin kalkınması devam ederken ülkemizin demokratikleşmesi de; demokrasimizin standardının daha yükselmesi anlamında, hukuk devleti ilkesinin daha da güçlenmesi anlamında, insan hak ve hürriyetlerinin önüne çıkabilecek engelleri kaldırma noktasında elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

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Bakan Tunç Meclis'te bugün Meclis'te yemin etti.

'MİLLETİMİZ DEMOKRATİK, SİVİL BİR ANAYASAYI HAK EDİYOR'

Bu süreçte yeni anayasa ile ilgili sorular da sorulduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Geçtiğimiz yıllarda Anayasamızda çok önemli değişiklikler gerçekleştirmiştik. Tabii ki Anayasamızın yapılış süreci, darbe sonrası yapılması ve yapanların darbeci olması bile anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu gösterir. Milletimiz demokratik, sivil bir anayasayı hak ediyor. Temennimiz, Meclisteki bütün siyasi partilerin bu konuda bir araya gelmesi ve uzlaşması. Elbette ki bu noktadaki çalışmalar da Meclisimizin takdirindedir. Biz Adalet Bakanlığı olarak bu konuda destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"ŞİMDİ ONLARI GÜNDEMİMİZE ALIRIZ"

Bundan sonra da yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda gereken hassasiyeti göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Tunç, "Milletimizin yargı hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanabilmesi için geçtiğimiz dönemlerde 7 tane yargı reformu yasalaştırmıştık. İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki takvime göre gerçekleştirdiğimiz çok önemli düzenlemeler olmuştu. O takvimde uzun vadeli gerçekleştirilecek hususlar vardı. Şimdi onları gündemimize alırız, Meclisimizin takdirine sunarız. Burada tabii ki yasama yetkisi münhasıran milletvekillerine ait. Biz de bakanlık olarak milletvekillerimize her zaman teknik destek noktasında, yargı dünyasından gelen talepler noktasında, yine vatandaşlarımızdan gelen talepler noktasında güven veren bir adalet sisteminin tesisiyle ilgili mesafeyi katetmeye devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"ATALAY'IN DOSYASI DOKUNULMAZLIK KAPSAMI DIŞINDA"

Bakan Tunç, cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın durumuyla ilgili de "Onunla ilgili yargı süreci devam ediyor. TBMM Başkanlığı'na başvurular var ve Başkanlık bu başvurular neticesinde elbette ki o yargı süreciyle ilgili gelen cevaplara göre hareket edecektir. Yargıtay'da görülen bir dava. Hüküm verilmiş ve hükümlü olarak dosyası devam ediyor. Gezi Davası anayasal düzenle ilgili bir konu. Anayasanın 14'üncü maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığımız ile Yargıtay arasında yapılacak yazışmalar sonrası ortaya çıkacaktır" dedi.

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Yılmaz Tunç gezi parkı olayları

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