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Son dakika | Dünyayı tedirgin eden patlama sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme! 'Türkiye hazır' dedi, önerisini Zelenskiy'e iletti

07.06.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında son olarak Kahovka Barajı'nın yıkılması büyük tedirginlik yaratmış, dünyanın gözü bir kez daha bölgeye çevrilmişti. Savaştaki bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefon da görüşen Erdoğan, Kahovka Barajı'ndaki patlamayla ilgili önerisini Zelenskiy'e bildirdi.

Son dakika | Dünyayı tedirgin eden patlama sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme! 'Türkiye hazır' dedi, önerisini Zelenskiy'e iletti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

PATLAMA SONRASI ERDOĞAN'DAN 'KOMİSYON' ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajında yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti.

Tüm dünyayı endişelendiren görüntü! Santral vuruldu Tüm dünyayı endişelendiren görüntü! Santral vuruldu

AA-20230607-31358476-31358475-UKRAYNADA_KAHOVKA_BARAJININ_YIKILMASIYLA_HERSON_BOLGESI_SU_ALTINDA_KALDI
Ukrayna'da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) vurulması sonucu Herson bölgesinde evler su altında kaldı.

"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR"

Türkiye olarak bu minvalde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi.

Çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaşı

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