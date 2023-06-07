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Etiyopyalı kadın katil zanlısı çıktı! Halil Özdemir cinayetinde sır perdesi aralandı... Beyzbol sopasıyla öldürüp yakmış

07.06.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halil Özdemir cinayetinde sır perdesi aralandı. Bisikletiyle evden çkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Özdemir'in cansız bedeni yakılmış halde bulundu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, katil zanlısı olarak Etiyopyalı kadını gözaltına alındı. Kadının evinde yapılan aramada Özdemir'e ait eşyalar bulunurken, cinayetin detayları kan dondurdu.

Etiyopyalı kadın katil zanlısı çıktı! Halil Özdemir cinayetinde sır perdesi aralandı... Beyzbol sopasıyla öldürüp yakmış

Bisiklete binmek için evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınmayan Halil Özdemir'in korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlendi. Özdemir'in cansız bedeni Zeytinburnu'nda yakılmış halde bulunurken, olayı derinleştiren polis ekipleri katil zanlısına ulaştı. Cinayet Büro Amirliği polisleri, Etiyopya uyruklu kadın zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Etiyopyalı kadının evinde yapılan aramada Özdemir'e ait bisiklet kaskı ve kask kamerası bulunurken, Özdemir’in başına beyzbol sopayla vurulup daha sonra yakıldığı tespit edildi.İşte kan donduran olayın detayları...

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BİSİKLETE BİNİP EVDEN ÇIKTI, CANSIZ BEDENİ YAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Korkunç olay, geçtiğimiz 11 Mayıs tarihinde Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir, geçen 9 Mayıs'ta esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Özdemir'in kardeşi emniyete giderek yardım istedi. Ağabeyinin Eyüpsultan'daki evinden bisikletine binerek ayrıldığını, daha sonra haber alamadıklarını söyledi. Polis Özdemir’i ararken, 11 Mayıs’ta Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Mahallesi’nde yakılarak öldürülmüş bir kişinin cesedi bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, cesedin Halil Özdemir’e ait olduğunu belirledi.

BİSİKLETİN GASP EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmada, Özdemir’in sert bir cisimle başına vurularak öldürüldüğü ve sonra da cesedinin yakıldığı belirlendi. Özdemir’in bisikleti ise bulunamadı. Cinayet Büro uzmanları, önce Halil Özdemir’in gasp edilmiş olabileceğini değerlendirdi. Yapılan araştırmada, Özdemir’in Fatih’te bir kadınla buluşmak için evinden ayrıldığı anlaşıldı.

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ETİYOPYALI KADIN GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarda, Özdemir’in buluştuğu kadının Etiyopya uyruklu M.E.H. olduğu belirlendi. Polis, günlerce yapılan çalışmayla cinayetin bir numaralı şüphelisi olan kadının izini buldu. M.E.H. 25 Mayıs’ta yakalandı. Evde yapılan aramada, Özdemir’e ait bisiklet kaskı ve kask kamerası bulundu.

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BEYZBOL SOPASIYLA BAŞINA VURUP YAKMIŞ

Emniyete götürülen şüpheli, Halil Özdemir’le olaydan önce birkaç kez telefonla görüştüğünü anlattı. M.E.H.’nin iddiasına göre, Özdemir olay günü bir kez daha arayarak buluşmak istedi. Bunun üzerine M.E.H. evinin adresini verdi. Evine gelen Halil Özdemir’in kendisine yakınlaşmak istediğini öne süren M.E.H.’nin, bunun üzerine, eline geçirdiği beyzbol sopasıyla Özdemir’in başına vurduğunu söylediği belirtildi.

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KATİL ZANLISI ETİYOPYALI KADIN TUTUKLANDI

M.E.H., cinayeti itiraf ederken, cesedi bir gün sonra çuvala koyduğunu, çekçek diye tabir edilen arabalarla Kazlıçeşme Miting Alanı’na götürdüğünü ve ateşe verdiğini söylediği de öğrenildi. Öldürdüğü Halil Özdemir’in bisikletini 3 bin liraya sattığını söylediği öne sürülen M.E.H., 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet beyzbol sopası

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