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Medal of Honor geri dönüyor

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TEKNOLOJİ  | 27.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

Söz konusu 2. Dünya Savaşı teması olduğunda Call of Duty ve Medal of Honor serilerini diğer oyunlardan ayırabiliriz. Özellikle Medal of Honor, bu türün kurucu isimlerinden biriydi. Senelerce hem konsolda hem de PC üzerinde 2. Dünya Savaşı’nın eşsiz atmosferini bu oyun sayesinde deneyimledik.

Medal of Honor geri dönüyor

Fakat artan ticari baskılar Medal of Honor serisinin kızağa çekilmesine neden oldu. Son olarak 2012 yılında çıkan Warfighter oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olan seri, sonrasında derin bir sessizliğe büründü.
Görünen o ki bu sessizlik 2020 yılında son bulacak. Çünkü Respawn Entertainment serinin yeni oyunu Medal of Honor Above and Beyond’u resmen duyurdu.

VR destekli bir oyun olan Medal of Honor Above and Beyond ilk etapta Oculus Rift’e özel olacak. İlerleyen zamanlarda oyunun PS VR için de yayınlanacağı düşünülüyor.

Fransa’nın Nazi işgalindeki ilk günlerinde başlayacak olan oyun, bizleri 2. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar götürecek. 50 farklı seviyenin yer aldığı oyunda, pek çok farklı mekanda, farklı mücadelelere gireceğiz.

Dilerseniz oyun için yayınlanan tanıtım videosuna buradan göz atabilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
Medal of Honor Call of Duty

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