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Medya devinden tüm dünyada gündem olan itiraf! Telefonunu hackledik diyerek özür dilediler

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
23.01.2025 11:26
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İngiltere Kralı 3. Charles’ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry, yıllardır süren telefon hackleme skandalının merkezindeki isim oldu. The Sun gazetesinin sahibi olan News Group Newspapers (NGN), Prens Harry’nin telefonunun 1996 ile 2021 arasında illegal bir şekilde hacklendiğini ve kişisel bilgilerin kötüye kullanıldığını kabul ederek, tüm dünya önünde özür diledi.

Medya devinden tüm dünyada gündem olan itiraf! Telefonunu hackledik diyerek özür dilediler

NGN, Sussex Dükü'nün özel hayatına yapılan bu ciddi müdahaleler ve gazete çalışanlarının gerçekleştirdiği hukuka aykırı faaliyetler yüzünden “koşulsuz ve eksiksiz” özür diledi.

Açıklamada, Harry’nin telefonunun dinlenmesinin, özel hayatına dair özel bilgilerin haksız yere ortaya dökülmesinin kabul edildiği ifade edildi.

NGN şu açıklamayı yaptı: “The Sun’ın 1996 ile 2021 arasında Sussex dükünün özel hayatına yaptığı ciddi müdahaleler ve gazete için çalışan özel dedektiflerin gerçekleştirdiği hukuka aykırı faaliyetler nedeniyle koşulsuz ve eksiksiz özür diliyoruz.”

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PRENS HARRY VE ANNESİ DİANA İÇİN ÖZÜR

NGN, ayrıca Prens Harry’nin yanı sıra, hayatını kaybeden annesi Galler Prensesi Diana’nın da özel hayatına dair yapılan ciddi müdahaleler nedeniyle özür diledi. Özellikle Prens Harry’nin telefonuna yapılan müdahalenin, onun aile ilişkileri, arkadaşlıkları ve özel yaşamı üzerinde kalıcı olumsuz etkiler bıraktığı kabul edilerek, tazminat ödemesi de kabul edildi.

DAVA 2019’DAN BERİ DEVAM EDİYOR

Prens Harry, 2019 yılında The Sun’a karşı, telefonunun hacklendiğini ve bu bilgilerin basında yer alarak özel hayatının ihlal edildiğini iddia ederek dava açmıştı. Aynı dönemde, Prens Harry, diğer ünlü gazeteler olan Daily Mail, Daily Mirror ve kapatılan News of the World’ü de benzer suçlamalarla yargıya taşımıştı. NGN, suçlamaları reddetmiş, ancak zaman aşımına dikkat çekerek davanın kapanmasını istemişti.

prens harry

LORD WATSON’DAN DA ÖZÜR!

Davanın bir diğer ismi ise, telefonunun dinlendiğini belirten eski İşçi Partisi milletvekili Lord Tom Watson’dı. NGN, Watson’dan da özür dileyerek, telefon dinleme ve yasa dışı bilgi elde etme suçlamalarının ciddi şekilde ele alındığını vurguladı.

SKANDALIN ARDINDA NE VAR?

Prens Harry ve Lord Watson’ın dışında, bu davaya dahil olan 1000’e yakın kişi zamanla davalarından vazgeçmişti. Ancak, Sussex Dükü ve Watson, yıllar süren hukuki mücadelelerini sürdürerek bu tarihi özrü ve tazminatı almaya başardı.

Bu gelişmeler, gazetecilik dünyasında etik ve yasa dışı bilgi toplama pratikleri üzerine büyük bir tartışma yaratmaya devam ediyor.

Prens Harry’nin kazandığı bu zafer, sadece kendi adına değil, basının yasadışı yollardan elde ettiği bilgilerin nasıl büyük bir mahremiyet ihlali oluşturduğunu da gözler önüne seriyor.

Anahtar Kelimeler:
Prens Harry
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