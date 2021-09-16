Megan Fox ve Kourtney Kardashian sevgilileriyle tuvalete girdi! Ateşli anlar paylaşıldı

MTV Video Müzik Ödülleri'nde oyuncu Meghan Fox ve şarkıcısı sevgilisi Machine Gun Kelly kıyafetleriyle gecenin en dikkat çeken isimleri olmuştu. Onları takip eden çift ise her yerde öpüşmeleriyle ve rahat hareketleriyle dikkat çeken Travis Barker ve Kourtney Kardashian çifti olmuştu.

Fox ayrıca, reality yıldızı Kourtney Kardashian ile gecenin sunuculuğunu üstlenmişti. İki yıldız, ödül almak üzere sevgililerini sahneye davet ederken onları 'geleceğin babaları' diye çağırarak dikkat çekmişti.

İki ünlü çift gecenin sonunda yaptıkları paylaşımlarla da dikkat çekti. Erkekler tuvaletine giren ve pisuvar önünde poz veren Megan Fox ve Kourtney Kardashian daha sonra ise sevgilileriyle birlikte tuvalette ateşli öpüştükleri anların da fotoğraflarını çektirdi.

Kourtney Kardashian paylaşımylara "Bize aldırmayın" notunu ekledi.

Bu anları paylaşan ünlü isimlere tepki yağdı. Çiftlere bu tarz hareketleri yakıştırmayan takipçiler her şeyi gözler önünde yaşamalarını eleştirdi.



