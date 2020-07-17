KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Meğer saçlar bu yüzden kabarıyormuş! Elektriklenme derdinden kurtulmak için...

Meğer saçlar bu yüzden kabarıyormuş! Elektriklenme derdinden kurtulmak için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her kadın mükemmel görünen dolgun saçlara sahip olmak ister. Fakat ne yazık ki her saç tipi buna müsait değil. Bazı saçlar çok hacimsiz ve yağlıyken bazı saçlar da çok kuru ve çabuk kabaran cinsten. Çoğu kadın için önemli bir dert haline gelen, güzelliğinize gölge düşüren kabaran saçlarla nasıl mücadele etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

Meğer saçlar bu yüzden kabarıyormuş! Elektriklenme derdinden kurtulmak için...

Saçlarınızın çok çabuk kabarmasından ve elektriklenmesinden yakınıyor olabilirsiniz. Peki, bunun asıl nedeni ve çözüm yolu hakkında bir fikriniz var mı? Saçlarımızın elektriklenmesinin asıl sebebi aslında vücudumuzda bulunan protein ve yağ asitlerinin eksik olmasından kaynaklanıyor. Saçların daha kuru bir görünüm kazanmasına neden olan bu eksiklik, saçların kabarmasına ve elektriklenmesine neden oluyor. Sıra geldi çözüme...

SAÇINIZI GÜNAŞIRI YIKAYIN

Eğer saçlarınız çok çabuk kabarıp elektrikleniyorsa saç tipiniz kuru demektir. Bu nedenle saçlarınızı her gün yıkayıp daha da fazla nem ve yağ kaybetmesine sebep olmak yerine, günaşırı yıkamayı deneyin. Böylece saçlarınızın doğal nemini korumuş olacaksınız. Bunun yanı sıra saçlarınızı yıkarken soğuk su kullanmayı tercih edin. Biliyoruz özellikle kış aylarında zor ama soğuk su saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini sağlar. Şampuan tercihinizi de sülfatsız ve alkolsüz olanlardan yana kullanın çünkü sülfat saçı kuruturken alkol de saç pullarını şişirir ve kabarmasına ön ayak olur.

SAÇLARINIZI NEMLENDİRİN

Saçlarınızı nemlendirerek daha canlı ve parlak bir görünüm kazanmalarına yardımcı olursunuz. Bu yüzden saçlarınızı her yıkadığınızda mutlaka bir saç kremi kullanın. Eğer zor şekil alan saçlarınız varsa haftada 1, daha normalse de ayda 1 kez nemlendirici maske uygulaması yapın. Düzenli uygulamada saçlarınızda değişim sizi bile şaşırtacak!

GENİŞ DİŞLİ TARAK KULLANIN

Her ne kadar saçları fırça ile taramak daha kolay olsa da kabarmayan saçlara sahip olmak istiyorsanız bu yöntemden vazgeçmeniz gerekecek. Bunun yerine saçlarınızı ıslakken geniş dişleri olan bir tarakla tarayın. Bu sayede nemi saçlarınıza hapsetmiş olursunuz.

SAÇ KURUTMA MAKİNELERİNE VEDA EDİN

Saç kurutma makineleri saçınızın yapısını bozar ve nemini azaltır. Bu da saçlarınızın kabarmasına neden olur. Bu yüzden saçlarınızı yıkadıktan sonra kabarmasını ve elektriklenmesini önlemek için saçlarınızın kendi kendine kurumasını sağlayın ya da pamuklu bir kumaş yardımıyla kurutun. Eğer sinüzit gibi bir rahatsızlığınız varsa ve ıslak saçla zaman geçirmekten çekiniyorsanız saç kurutma makinesini yalnızca dağıtıcı ucu ile kullanın.

İnsanların büyük bir bölümü saçlarını havlu ile kurutur fakat sizin saç tipinizde yöntem çok doğru sonuç vermeyecektir. Havlunun saçınıza uyguladığı sürtme hareketi ile saçlarınız daha hızlı elektriklenir.

SAÇ KIRIKLARINIZDAN KURTULUN

Saç kırıklarınız saçlarınızın daha çok elektriklenmesine ve bakımsız bir görünüm kazanmasına neden olur. Bunu önlemek için ayda bir kez saçlarınızı uçlarından kestirin.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bir de annesini görün! Bir de annesini görün!
Ünlü güzelin sırrı ortaya çıktı! Bebeksi bir cilde sahip olmak maya kullanmış...Ünlü güzelin sırrı ortaya çıktı! Bebeksi bir cilde sahip olmak maya kullanmış...
Kefir zayıflatır mı? Zayıflama için kefir nasıl kullanılmalı?Kefir zayıflatır mı? Zayıflama için kefir nasıl kullanılmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan Survivor Nisa'yı takipten çıkardı!

Tarkan Survivor Nisa'yı takipten çıkardı!

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın sözleri Nisa'yı gözyaşlarına boğdu!

Evde kendi saç boyanızı yapabilirsiniz! Bu bitkisel boya tarifleri çok faydalı...

Evde kendi saç boyanızı yapabilirsiniz! Bu bitkisel boya tarifleri çok faydalı...

Herkes aynı hatayı yapıyor! Göz renginize özel makyaj tüyoları sayesinde...

Herkes aynı hatayı yapıyor! Göz renginize özel makyaj tüyoları sayesinde...

Yanlış seçim tüm makyajı mahvediyor! İşte doğru fondöten seçmenin püf noktaları...

Yanlış seçim tüm makyajı mahvediyor! İşte doğru fondöten seçmenin püf noktaları...

Ünlü güzellerin kulis sırlarını paylaşıyoruz! İşte en şık örgülü saç modelleri...

Ünlü güzellerin kulis sırlarını paylaşıyoruz! İşte en şık örgülü saç modelleri...

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düşük gözler için pratik makyaj tüyoları! Çıkan sonuca bayılacaksınız...

Düşük gözler için pratik makyaj tüyoları! Çıkan sonuca bayılacaksınız...

Bu kahküllü saç toplama modelleri ile yaza damga vuracaksınız! Çok pratik ve şık...

Bu kahküllü saç toplama modelleri ile yaza damga vuracaksınız! Çok pratik ve şık...

Ünlü güzelin sırrı ortaya çıktı! Bebeksi bir cilde sahip olmak maya kullanmış...

Ünlü güzelin sırrı ortaya çıktı! Bebeksi bir cilde sahip olmak maya kullanmış...

Dikkat! Sonu ameliyat olabilir... Eğer topuklu ayakkabı giyiyorsanız...

Dikkat! Sonu ameliyat olabilir... Eğer topuklu ayakkabı giyiyorsanız...

Sürekli dar giyinenler dikkat! Dar kıyafetlerin yeni zararları ortaya çıktı...

Sürekli dar giyinenler dikkat! Dar kıyafetlerin yeni zararları ortaya çıktı...

Evde kendi saç boyanızı yapabilirsiniz! Bu bitkisel boya tarifleri çok faydalı...

Evde kendi saç boyanızı yapabilirsiniz! Bu bitkisel boya tarifleri çok faydalı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.