Meğer saçlar bu yüzden kabarıyormuş! Elektriklenme derdinden kurtulmak için...

Saçlarınızın çok çabuk kabarmasından ve elektriklenmesinden yakınıyor olabilirsiniz. Peki, bunun asıl nedeni ve çözüm yolu hakkında bir fikriniz var mı? Saçlarımızın elektriklenmesinin asıl sebebi aslında vücudumuzda bulunan protein ve yağ asitlerinin eksik olmasından kaynaklanıyor. Saçların daha kuru bir görünüm kazanmasına neden olan bu eksiklik, saçların kabarmasına ve elektriklenmesine neden oluyor. Sıra geldi çözüme... SAÇINIZI GÜNAŞIRI YIKAYIN Eğer saçlarınız çok çabuk kabarıp elektrikleniyorsa saç tipiniz kuru demektir. Bu nedenle saçlarınızı her gün yıkayıp daha da fazla nem ve yağ kaybetmesine sebep olmak yerine, günaşırı yıkamayı deneyin. Böylece saçlarınızın doğal nemini korumuş olacaksınız. Bunun yanı sıra saçlarınızı yıkarken soğuk su kullanmayı tercih edin. Biliyoruz özellikle kış aylarında zor ama soğuk su saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini sağlar. Şampuan tercihinizi de sülfatsız ve alkolsüz olanlardan yana kullanın çünkü sülfat saçı kuruturken alkol de saç pullarını şişirir ve kabarmasına ön ayak olur.

SAÇLARINIZI NEMLENDİRİN Saçlarınızı nemlendirerek daha canlı ve parlak bir görünüm kazanmalarına yardımcı olursunuz. Bu yüzden saçlarınızı her yıkadığınızda mutlaka bir saç kremi kullanın. Eğer zor şekil alan saçlarınız varsa haftada 1, daha normalse de ayda 1 kez nemlendirici maske uygulaması yapın. Düzenli uygulamada saçlarınızda değişim sizi bile şaşırtacak! GENİŞ DİŞLİ TARAK KULLANIN Her ne kadar saçları fırça ile taramak daha kolay olsa da kabarmayan saçlara sahip olmak istiyorsanız bu yöntemden vazgeçmeniz gerekecek. Bunun yerine saçlarınızı ıslakken geniş dişleri olan bir tarakla tarayın. Bu sayede nemi saçlarınıza hapsetmiş olursunuz. SAÇ KURUTMA MAKİNELERİNE VEDA EDİN Saç kurutma makineleri saçınızın yapısını bozar ve nemini azaltır. Bu da saçlarınızın kabarmasına neden olur. Bu yüzden saçlarınızı yıkadıktan sonra kabarmasını ve elektriklenmesini önlemek için saçlarınızın kendi kendine kurumasını sağlayın ya da pamuklu bir kumaş yardımıyla kurutun. Eğer sinüzit gibi bir rahatsızlığınız varsa ve ıslak saçla zaman geçirmekten çekiniyorsanız saç kurutma makinesini yalnızca dağıtıcı ucu ile kullanın.