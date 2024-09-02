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Meğerse vasiyetini hazırlatmış! Ahu Tuğba yıllar önce açıklamıştı: En büyük korkum...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.09.2024 13:43
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Son dönemde sağlık sorunlarıyla boğulan Ahu Tuğba meğerse yıllar önce vasiyetini hazırlatmış... Tuğba bir açıklamasında "Anestezi yasak olduğu için vasiyetnamemi yazdım. Ameliyata gideceğim gün direkt noteri çağırdım yanıma" demiş

Meğerse vasiyetini hazırlatmış! Ahu Tuğba yıllar önce açıklamıştı: En büyük korkum...

Oyuncu Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü. Bu süreç boyunca Ahu Tuğba'ya kızı Anjelik refakat ediyordu.

Mayıs ayında taburcu olan ve "Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır" demişti. Ahu Tuğba, haziran ayında ise hastalanarak yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Sağlık sorunlarıyla boğuşan Ahu Tuğba geçtiğimiz akşam Miami'deki evinde ahayatını kaybetti.

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"ORGANLARIMI BAĞIŞLADIM"

Ahu Tuğba'nın, 2013'te yakalandığı akciğer rahatsızlığının tedavisi sürecinde vasiyetini hazırlattığını ve organlarını bağışladığı ortaya çıktı. Vasiyetinin içeriğini açıklamayan Tuğba, şu ifadeleri kullanmıştı:

Akciğerim alınacaktı. Ameliyata girecektim. Kızıma ameliyat olacağımı söylemedim, 'Bodrum’da evde uyuyorum' dedim. Anestezi yasak olduğu için vasiyetnamemi yazdım. Ameliyata gideceğim gün direkt noteri çağırdım yanıma. Vasiyetimi yazdırdım çünkü anestezi yasak dediler bana. Organlarımı da bağışladım. Ameliyattan sonra yaşayacağım mı, öleceğim mi bilmiyordum. En büyük korkum kızımı bir daha görememekti yani. Ölümden korktuğum yoktu benim. Ben sevk edilirken kızım Bodrum’a geldi. Beni Bodrum’da zannediyordu. Bir oteldeyim dedim. Ben İzmir’den İstanbul’a giderken yolumu İzmir’den Bodrum’a çevirdim. Hayatımda ilk kez kızıma yalan söyledim. Onun bunları hissedip gelmesi bir mucizeydi yani. Yaşıyor olmam ameliyat olmamı engelleyen kızımdı. Doktorum tarafından ameliyata gerek olmadığı söylendi.

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Ahu Tuğba
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