Mehmet Ali Erbil'den beklenen haber geldi! İşte son durumu

Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesiyle 63 gündür yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi. Erbil'in doktor olan kızkardeşi Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak abisinin hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.

"SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI"

Canlı yayında abisinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Dr. Yeşim Erbil, şunları söyledi: "Son üç dört gündür, cihaza bağlama gereği duymadılar, yoğun bakımda hala ama solunum cihazından ayrıldı diyebiliriz. Bundan sonraki süreç iyileşme, daha yolumuz var ama yaşam fonksiyonlarının yerine gelmesi çok sevindirici.

"UYANDIĞINDA MANTI VE KÖFTE İSTEDİ"

63 gün oldu. O kadar sevenleri dua etti ki bir mucize gerçekleşti. Ne kadar çok seveni varmış. Abim yavaş yavaş atlatacak. Bugünleri görmek bizi çok sevindirdi. Yanına girdik, çok sınırlı bir şekilde. Yayına girip çıkıyoruz. Şu an abim konuşuyor, küçük küçük canının çektiği yiyecekleri söylüyor. Canı mantı, köfte, pizza istemiş… Şimdilik aile bireyleri görebiliyor."

