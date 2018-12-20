MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil'den beklenen haber geldi! İşte son durumu

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.12.2018 11:21 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil'in doktor kızkardeşi telefonla bağlandığı programda 63 gündür yoğun bakımda tedavi gören Erbil'in hayati tehlikeyi atlattığını ve uyandıktan sonra ilk olarak mantı ve köfte istediğini söyledi.

Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesiyle 63 gündür yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi. Erbil'in doktor olan kızkardeşi Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak abisinin hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.

"SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI"

Canlı yayında abisinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Dr. Yeşim Erbil, şunları söyledi: "Son üç dört gündür, cihaza bağlama gereği duymadılar, yoğun bakımda hala ama solunum cihazından ayrıldı diyebiliriz. Bundan sonraki süreç iyileşme, daha yolumuz var ama yaşam fonksiyonlarının yerine gelmesi çok sevindirici.

"UYANDIĞINDA MANTI VE KÖFTE İSTEDİ"

63 gün oldu. O kadar sevenleri dua etti ki bir mucize gerçekleşti. Ne kadar çok seveni varmış. Abim yavaş yavaş atlatacak. Bugünleri görmek bizi çok sevindirdi. Yanına girdik, çok sınırlı bir şekilde. Yayına girip çıkıyoruz. Şu an abim konuşuyor, küçük küçük canının çektiği yiyecekleri söylüyor. Canı mantı, köfte, pizza istemiş… Şimdilik aile bireyleri görebiliyor."

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Pilot oldu! Son hali inanılmazPilot oldu! Son hali inanılmaz
Ziynet Sali'den anlamlı paylaşım!Ziynet Sali'den anlamlı paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil son durumu

En Çok Okunan Haberler

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hadise’den seksi ‘yorgun ama mutlu’ pozu

Hadise’den seksi ‘yorgun ama mutlu’ pozu

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 ülkeye flaş atama!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 ülkeye flaş atama!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı açıkladı!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

'Hepsi' grubunun solistlerindendi... Köy hayatını seçti!

'Hepsi' grubunun solistlerindendi... Köy hayatını seçti!

Sinem Kobal sorusuna yanıt vermedi!

Sinem Kobal sorusuna yanıt vermedi!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
çok geçmiş olsun...
Efsane geri dönecek gibi. son gelişmeler parmaktan sonra =))
Allah şifa versin,tüm seven ve sevdiklerine bağışlasın.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahu Yağtu yanıtsız bıraktı

Ahu Yağtu yanıtsız bıraktı

Tesettüre giren Gamze Özçelik İdlib'e gitti

Tesettüre giren Gamze Özçelik iç savaşın göbeğine gitti

'Göçtük sevdadan' müzikseverlerle buluştu!

'Göçtük sevdadan' müzikseverlerle buluştu!

Başak Dizer'den itiraf! 'Kıvanç beni şaşırttı'

Başak Dizer'den itiraf! 'Kıvanç beni şaşırttı'

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Pilot oldu! Son hali inanılmaz

Ziynet Sali'den anlamlı paylaşım!

Ziynet Sali'den anlamlı paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.