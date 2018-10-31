Mehmet Ali Erbil'den haber var! 'Bu ağır ve ciddi bir tablo'

Mehmet Ali Erbil, 19 Ekim'de evinde düşerek yaralanmış, kaburgasının akciğerine battığı tespit edilen Erbil, acile ameliyata alınmıştı.

Tedavisi sırasında 16 yıldır mücadele ettiği hastalığı yeniden nükseden ve durumu ağırlaşan Erbil, ikinci kez uyutuldu.

Erbil'in kardeşi Dr. Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"Mehmet Ali Erbil'in yoğun Bakımda tedavisi devam ediyor. Bu ağır ve ciddi bir tablo olduğu için 3-5 günde tamamen iyileşmeyi bekleyemeyiz. Yoğun Bakımda bulunan her hasta için bu geçerlidir. 7.5 litre kanama olan bir insanda doğal olarak kalp, akciğer, böbrek fonksiyonları bozulabilir. Yapılan tedaviler ve önlemler hep bu yönde. Şu an organ fonksiyonlarında bizi telaşlandıracak bir bozulma yok. Hepsini atlatacak ben inanıyorum, dualarınız onu ayağa kaldıracak. Abim güçlüdür onu bekleyen evlatları, bizler ve sizler varsınız."

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Son günlerde Mehmet Ali Erbil’in rahatsızlığının gündeme gelmesiyle adını duyduğumuz kaçış sendromu, nadir görülen rahatsızlıklardan biridir. Şimdiye kadar dünya genelinde yalnızca 100 kişide görülen kaçış sendromu, damar içindeki sıvının azalmasıyla meydana gelen ani ataklar şeklinde kendini belli eder. Mehmet Ali Erbil’de görülen kaçış sendromu ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. Peki, kaçış sendromu nedir? Kaçış sendromu hastalığının tedavisi nasıl uygulanır? İşte kaçış sendromu ile ilgili tüm merak edilenler…