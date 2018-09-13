MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil'den Hande'ye cevap geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.09.2018 14:52 | Son Güncelleme

Oyuncu Hande Ataizi sunuculuğunu yaptığı programda Mehmet Ali Erbil'in bir röportajındaki açıklamalar üzerinden ona yüklenmiş ve sert ifadeler kullanmıştı.

Mehmet Ali Erbil'den Hande'ye cevap geldi

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda, “Çocuklu kadınla evlenmem, benimkiler bana yeter” açıklamasını yapmıştı. Hande Ataizi’nden Erbil’in bu sözlerine yanıt gecikmedi. Ataizi, 4 Kadın Zamanı’ adlı programda Mehmet Ali Erbil’e ‘Kim seninle evlenir ki?’ şeklinde bir çıkışta bulundu.

Şovmen Erbil, bu konuyla ilgili sessizliğini ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programda bozdu. Canlı yayına bağlanan Mehmet Ali Erbil program sunucularıyla şakalaştıktan sonra kendisine Hande Ataizi’nin açıklamalarının hatırlatılması üzerine önce konuya tepkisiz kalmayı tercih etti sonrasında ise şunları söyledi:

“Bu benim yaşadığım bir durumdu, annem biz küçükken yaptığı evlilik yüzünden ben travma yaşadım ve onun etkisiyle birlikte başka çocukların benim yüzümden travma yaşamasını istemiyorum. İkinci babayla büyüdüm ve zorluklarını bilirim. Zaten bu benim kendi yorumum hayatımla ilgili yaptığım bir açıklama bu kadarını da söyleyebileyim yani… Beni etkileyen bir travmaydı. Yoksa başkaları ne yapar nasıl kişilerle evlenir bu onları bağlar”


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Hande Yener

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