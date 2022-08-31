Mehmet Ali Erbil'den ilginç paylaşım! Akıllara Çarkıfelek geldi ama...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından TikTok'a adım attığını duyuran Mehmet Ali Erbil yeni bir video paylaştı. Videoda kendisiyle özdeşleşen hareketleri yapan ünlü şovmene takipçilerinden yorum yağdı.

Mehmet Ali Erbil, Instagram'dan yaptığı paylaşımla, TikTok hesabına yeni video yüklediğini duyurdu. ''Tik tok başlamıştır hesabimi takip edin'' notuyla paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil'in ilginç hareketleri dikkat çekti.

Erbil, Çarkıfelek programını sunma şeklini TikTok'ta yapınca, sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı.



Mehmet Ali Erbil'e 'Komik değil', 'delirdin artık', 'insanlara biraz örnek olun', 'Mali bey napıyorsunuz!, 'Ali abi yapma abi', 'hiç hoş olmamış, 'bu ne tam olarak', 'bize ne anlatmaya çalıştın', 'ne hale gelmiş koca adam' şeklinde yorumlar geldi.



