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Mehmet Ali Erbil'den ilginç paylaşım! Akıllara Çarkıfelek geldi ama...

31.08.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde TikTok hesabı açtığını duyuran 65 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni bir paylaşımda bulundu. TikTok'ta yayınladığı videosunu Instagram hesabından da paylaşan Erbil'in hareketleri şaşırttı. Erbil'in paylaşımı, kendisiyle özdeşleşen Çarkıfelek programını akıllara getirdi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından TikTok'a adım attığını duyuran Mehmet Ali Erbil yeni bir video paylaştı. Videoda kendisiyle özdeşleşen hareketleri yapan ünlü şovmene takipçilerinden yorum yağdı.

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Mehmet Ali Erbil, Instagram'dan yaptığı paylaşımla, TikTok hesabına yeni video yüklediğini duyurdu. ''Tik tok başlamıştır hesabimi takip edin'' notuyla paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil'in ilginç hareketleri dikkat çekti.

Erbil, Çarkıfelek programını sunma şeklini TikTok'ta yapınca, sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı.
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Mehmet Ali Erbil'e 'Komik değil', 'delirdin artık', 'insanlara biraz örnek olun', 'Mali bey napıyorsunuz!, 'Ali abi yapma abi', 'hiç hoş olmamış, 'bu ne tam olarak', 'bize ne anlatmaya çalıştın', 'ne hale gelmiş koca adam' şeklinde yorumlar geldi.

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