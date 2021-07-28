Mehmet Ali Erbil gözyaşları içinde anlattı: Sevgi görmedim

Yaklaşık 2 yıl önce evinin banyosunda düşerek kaburgasını zedeleyen ünlü şovmen, tedavi altına alındığı hastanede zor dönemlerden geçmişti. Yaralandıktan sonra kaçış sendromu adı verilen hastalığı nüksettiği açıklanan Mehmet Ali Erbil, uzun bir süre hastanede gözetim altında kalarak tedavi olmuştu.

Zor günleri geriden bırakan ve Çarkıfelek ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü şovmen, TV8'de yayınlanan 'Paylaş Benimle programına konuk oldu. Psikolog Gökhan Çınar'a içini döken Erbil çocukluk yıllarında yaşadığı travmaları anlattı.

"ANNEM BİZİ ÇOK EZDİRDİ"

Erbil, "Anneme kızamıyorum. Babamdan göremediği sevgiyi, ilgiyi ondan gördü. Annem o adama bizi çok ezdirdi. Annemi çok seviyordu, kıskanıyordu. Biz de büyüyünce batmaya başladık ona. O yüzden bizi evde istememeye başladı. 10 yaşındayım sokağa çıkarmıyordu arkadaşlarımla oynamaya. Baskı yapıyordu bize. Sevgi falan zaten yoktu. Babam sevmiyordu, o adam nasıl sevsin." ifadelerini kullandı.



"BABAMDAN SEVGİ GÖRMEDİM"

Babasından hiç sevgi görmediğini söyleyen ünlü sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğduğumuz evde hiç anne babayı hatırlamıyorum. Babamdan pek sevgi göremedik. Eski İstanbul beyefendisi diye onlar sevgi göstermezlerdi. Babamın, hiç kucağına aldığını hatırlamam. Babama, baba diyemezdik. Babacığım derdik. Babamın bir ıslığı vardı. O ıslığı çaldığında hazır ola girerdik hepimiz."

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kendine verdiği sözleri tutamadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, gözyaşlarını tutamadı. Duygu dolu anlarda Erbil yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Yaşadıklarımdan ve çektiklerimden, kendi çocuklarıma çektirmeyeceğim dedim. Eşimden hiç ayrılmayacağım dedim ama olmuyor işte. Yaşadıklarımdan sonra, o sözü tutmak benim reflekslerimin dışında gerçekleşti. Kendimi yine de suçlu hissetmiyorum. Hiçbir eşimi mağdur etmedim. Hiçbir eşime yüksek sesle bağırmadım."

"TANRI BANA İKİNCİ BİR ŞANS VERDİ"

Gökhan Çınar'a hayatını tüm detaylarıyla anlatan Erbil şu ifadeleri kullandı:

"Denge sorunum var. Sol ayağımda hala geçmeyen problemler var. Yüce Tanrı bana ikinci bir şans verdi. Sevenlerime ve çocuklarıma beni bağışladı. Hayatım boyunca hiç yaş sorunum olmadı. Ben 13 yaşımda da olgundum. 60 yaşımda olduğum gibiydim. Hayat bana kendim olmayı öğretti. Duygusal olmayı öğrendim. Vicdanımın sesini dinledim. Allah'tan korktum ve kanunlara saygılı oldum. Hiç virgüllerim olmadı. Ne olursa olsun noktayı koyana kadar devam ettim."



