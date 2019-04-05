Mehmet Ali Erbil hakkında flaş gelişme! Eski eşi Nergis Kumbasar açıkladı

2018 yılının Ekim ayında evinde düşerek tedavi altına alınan ve kaldırıldığı hastanede 16 yıl mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının baş göstermesi sonucu aylardır yoğun bakımda bulunan Mehmet Ali Erbil'den haber geldi. Ünlü şovmenin 1989 yılında evlenip 1996 yılında boşandığı eski eşi Nergis Kumbasar, son gelişmeleri aktardı.

Yoğun bakımda 167 günü geride bırakan 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil hakkında konuşan Kumbasar, "Ne zaman taburcu olacağını doktorlar biliyor. Bu konuda benim konuşmam anlamsız olur doktorlar varken. Artık kendisi fizik tedavisini görüyor, inşallah daha güzel günler olacak." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz aylarda ünlü şovmenin doktor kardeşi Yeşim Erbil bir açıklama yaparak son 4 aylık süreci hatırlamadığını dile getirmişti. Ancak Nergis Kumbasar, "Mehmet Ali'in sağlık durumu çok iyi" diyerek, şu açıklamalarda bulundu:

"PARMAK SALLIYOR"

Konuşmasında hiçbir sıkıntı yok, yemek yiyor, seçmiyor her şeyi yiyor. Parmak da sallıyor merak etmeyin. Sürekli ziyaret ediyorum"