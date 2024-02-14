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  4. Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil paylaştı! Yiğit Poyraz dokunulmazlık ödülünü kazanınca bakın ne yaptı

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil paylaştı! Yiğit Poyraz dokunulmazlık ödülünü kazanınca bakın ne yaptı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2024 07:57 | Son Güncelleme:
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın 28 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, bir süredir 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. Sevgili ile paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Yasmin Erbil son olarak sevgilisi Poyraz'ın dokunulmaz ödülünü kazandıktan sonraki anlarını paylaştı. Poyraz'ın o halleri sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil paylaştı! Yiğit Poyraz dokunulmazlık ödülünü kazanınca bakın ne yaptı

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki Yasmin Erbil, bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

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Zaman zaman sevgilisi ile paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil bu defa Dominik'te mücadele eden Yiğit Poyraz'ın dokunulmazlık oyunundan sonraki anını paylaştı.

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Yiğit Poyraz dokunulmazlığı kazanınca 'Bunu güzel sevgilim Yasmin'e armağan etmek istiyorum. Onu çok özlüyorum' dedi.

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Poyraz'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yiğit Poyraz'ın adeta aşkını haykırdığı anlara; 'Böylesini bulamadık', 'Ne güzel seviyor' gibi yorumlar yapıldı.

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