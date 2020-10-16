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Mehmet Aslantuğ, Bir Annenin Günahı dizisinden ayrılık nedenini ilk kez açıkladı!

16.10.2020 11:47 | Son Güncelleme:
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Mehmet Aslantuğ, Bir Annenin Günahı dizisinden ayrılık nedenini ilk kez açıkladı!

Yayın hayatına başlamadan önce kanal ve başrol değişikliği yaşayan Bir Annenin Günahı dizisi ilk bölümüyle seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Fox TV’de yolculuğuna başlayan dizinin başrollerini usta isim Mehmet Aslantuğ ve Özge Özberk paylaşıyordu. Mehmet Aslantuğ’un dizinden ayrılık haberleri gündeme gelince ünlü oyuncu açıklama yapmayı seçti.

Filipinler’de yayınlanan “A Mother’s Guilt” dizisinden uyarlanarak Bir Annenin Günahı ismini alan dizi seyircilerine merhaba demek için sabırsızlanıyor. Yapımcılığını Limon Yapım’ın üstlendiği dizinin ilk tanıtımında oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Özge Özberk, Emre Kınay, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in yer aldığı duyuruldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin oyuncularında büyük bir değişiklik yaşandı. Diziden ayrıldığı haberleriyle gündeme gelen Mehmet Aslantuğ ilk kez ayrılık haberlerine yanıt verdi.

BAŞKA BİR PROJEYE HAZIRLANIYOR

mehmet aslantuğ

Oyunculuk performanslarıyla hafızalara kazınan Mehmet Aslantuğ çekimlerine Mart ayında başlanan Bir Annenin Günahı dizisiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyordu. Ancak koronavirüs pandemisinin etkisiyle çekimlerin durdurulması usta sanatçının planlarını alt üst etti. Yakışıklı oyuncu diziden ayrılık nedenini sosyal medya hesabından paylaştı.

mehmet aslantuğ2

Kamuoyuna duyuru notuyla açıklama yapan Aslantuğ, “Sete çıktıktan kısa bir süre sonra Covid-19 salgını nedeniyle durdurulan ‘Bir Annenin Günahı’ adlı tv dramasına; zaman darlığı, başka bir proje hazırlığım ve bağlantılı nedenler dolayısıyla aktör olarak katılabilmem mümkün olmamıştır. Yapımcılığını Limon Yapım’ın üstlendiği çalışmada, başta sevgili Özge Özberk olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarıma ve teknik kadroya başarılar diliyorum. Yolları açık, sağlıkları, huzurları daim olsun. Sevgi ve saygılarımla” ifadelerini kullandı.

Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlayacak? Bir Annenin Günahı dizisinde hangi oyuncular yer alacak? Bir Annenin Günahı dizisinin konusu nedir? İşte Bir Annenin Günahı dizisi...Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlayacak? Bir Annenin Günahı dizisinde hangi oyuncular yer alacak? Bir Annenin Günahı dizisinin konusu nedir? İşte Bir Annenin Günahı dizisi...
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