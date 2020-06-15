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Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video! Arzum Onan...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 09:18 | Son Güncelleme

Yakın zamanda Intagram kullanmaya başlayan Mehmet Aslantuğ, paylaştığı videolarla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu dün de, oğlunun doğum öncesi ve sonrası anlarını paylaştı...

Mehmet Aslantuğ, yaklaşık iki hafta önce sahte hesapların önüne geçmek sevenleriyle iletişimde kalabilmek için Instagram hesabı açtı.

İlk paylaşımıyla adını kullanarak dolandırıcılık yapanlar hakkında uyarı yapan Aslantuğ, daha sonra paylaştığı videolarla duygulandırdı…

Ünlü oyuncu dün de, 2000 yılında kucağına aldığı oğlu Can’ın doğum öncesi ve sonrası videosunu paylaştı. Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan’ın görüntülerinin yer aldığı videoya Kaptanın seyir defteri. Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden, yalnızlardan ama emek verenlere teşekkür borcu var” notunu düştü.


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