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  4. Mehmet Aslantuğ'dan tek celsede boşanmıştı! Arzum Onan Bodrum tatilinde! 'Boşanma yaradı'

Mehmet Aslantuğ'dan tek celsede boşanmıştı! Arzum Onan Bodrum tatilinde! 'Boşanma yaradı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.07.2024 14:54
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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği Mayıs 2023'te tek celsede bitiren Arzum Onan şimdilerde Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Plajda tüm bakışları üzerine toplamayı başaran tescilli güzelin bikinili görüntüsü kısa sürede beğeni topladı.

Mehmet Aslantuğ'dan tek celsede boşanmıştı! Arzum Onan Bodrum tatilinde! 'Boşanma yaradı'

MYNET-1993'te Türkiye güzeli, aynı yıl Miss Europe yarışmasında Avrupa güzeli seçilen Arzum Onan son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini Mayıs 2023'te tek celsede sonlandıran Arzum Onan şimdilerde Bodrum'da stres atıyor.

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FİZİĞİ TAM NOT ALDI

Denizin ve güneşin tadını çıkaran tescilli güzel plajda tüm bakışları üzerine toplamayı başardı. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiren Arzum Onan düzgün fiziğiyle de tam not almayı başardı.

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Adeta gençlere taş çıkaran Onan'ın bikinili görüntülerine sosyal medyada; 'boşanma yaradı', 'yıllar ona uğramıyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ
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