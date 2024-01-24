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  4. Mehmet Emin Kutluay İnci Taneleri'ni hedef aldı! RTÜK'E seslendi: Bir ay boyunca 10 bin lira ile geçimini saklamak zorunda olan emekliler bile...

Mehmet Emin Kutluay İnci Taneleri'ni hedef aldı! RTÜK'E seslendi: Bir ay boyunca 10 bin lira ile geçimini saklamak zorunda olan emekliler bile...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.01.2024 12:01 | Son Güncelleme:
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İnci Taneleri daha yayınlanmadan sadece fragmanıyla bile adından söz ettirdi. Hazar Ergüçlü'nün oynadığı Dilber'in dansı sosyal medyayı sardı. Vaaz videoları ile tanınan Mehmet Emin Kutluay sosyal medyada diziyi hedef alınca dikkat çekti.

Mehmet Emin Kutluay İnci Taneleri'ni hedef aldı! RTÜK'E seslendi: Bir ay boyunca 10 bin lira ile geçimini saklamak zorunda olan emekliler bile...

İnci Taneleri dizisinin ilk bölümü yayınlanmadan adından söz ettirdi. Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin dansı ise günlerdir gündemde.

Sosyal medyada yayınlanan deprem duasıyla gündem olan Mehmet Emin Kutluay diziyi hedef aldı.

Dizi henüz yayınlanmadan Mehmet Emin Kutluay dizinin reyting rekorları kırdığını iddia etti.

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"UTANIYORUM BEN..."

Mehmet Emin Kutluay sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi:

O sahne konuşuldu! "Sen neymişsin" O sahne konuşuldu! "Sen neymişsin"

Türkiye'nin gündemine pavyonda çekilen bir dizi geldi, oturdu. Uzaya gönderdiğimiz astronotumuz bile bu dizi kadar konuşulmadı. Çöpte bulduğu elbiseyi kızına giydiren anne bile bu dizi kadar konuşulmadı. Bir ay boyunca 10 bin lira ile geçimini saklamak zorunda olan emekliler bile bu dizi kadar konuşulmadı değerli kardeşlerim. Elbisesi o kadının giydiği elbise bir mağazada satışa çıkarılmış. Anında o elbise satılmış bitmiş kalmamış. Pavyondaki kadınları mutlu göstermeye çalışan bir dizi. Müslüman kızlarla pavyon hayatının güzel olduğunu lanse etmeye çalışan bir dizi. Kadını meta olarak gösteren bir dizi kadını bir eşya gibi gösteren bir dizi ve bu ülkede bu dizi. Kadını bir eşya gibi gösteren bir dizi. Ve bu ülkede bu dizi rekorlar kırıyor. Utanıyorum ben, neredesin RTÜK neredesin televizyonları denetleyenler. Müslüman kızlarına ahlaksızlığı bu dizilerle lanse etmeye çalışıyorlar değerli kardeşlerim.”

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