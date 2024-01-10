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  4. Mehmet Erbil'in kızına aşkından Survivor'a odaklanamadı! Yiğit Poyraz adaya veda mı edecek?

Mehmet Erbil'in kızına aşkından Survivor'a odaklanamadı! Yiğit Poyraz adaya veda mı edecek?

10.01.2024 11:01 | Son Güncelleme:
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Yasemin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz Survivor ekibine katılmıştı. Erbil Survivor'a giden sevgilisi Yiğit Poyraz'ın doğum gününü kutlamıştı. Poyraz, performansında düşüş yaşadığını ve adaya uyum sağlama konusunda zorluk çektiğini ifade etti. Bunun nedenin ise bir suredir birlikte olduğu Mehmet Erbil’in kızı Yasmin Erbil’e duyduğu özlem olduğunu belirtti.

Mehmet Erbil'in kızına aşkından Survivor'a odaklanamadı! Yiğit Poyraz adaya veda mı edecek?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çeken bir isim.

Özellikle sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil bir süredir Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz Survivor All Star'a katıldı.

Yasmin Erbil son olarak sevgilisi Yiğit Poyraz'ın doğum gününü havuzdaki aşka geldikleri anları paylaşarak kutlamıştı.

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Survivor All-Star yarışmacısı Yiğit Poyraz, performansında düşüş yaşadığını ve adaya uyum sağlama konusunda zorluk çektiğini ifade etti. Bunun nedenin ise bir suredir birlikte olduğu Mehmet Erbil’in kızı Yasmin Erbil’e duyduğu özlem olduğunu belirtti.

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Poyraz, şunları ifade etti:

"İlk sefer geldiğimde liseden beri ailemden ayrı yaşadığım için anne, baba, kardeş özlemi çok çekmemiştim. Ama şimdi bir kız arkadaşım ve bir köpeğim var. İkisine olan özlemi mi tam olarak yenebilmiş ve adapte olmuş değilim."

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