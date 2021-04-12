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Mehmet Erdem kimdir? Mehmet Erdem kaç yaşında? Mehmet Erdem nereli? Mehmet Erdem hayat hikayesi…

12.04.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Erdem, geçtiğimiz senelerde ünlü sanatçı Zülfü Livaneli’nin seslendirdiği Hakim Bey şarkısına, kendine has bir yorum getirmiş ve bu yorumu ile oldukça beğenilmiştir. Mehmet Erdem, Hakim Bey şarkısını coverladıktan sonra ise oldukça popüler bir hale gelmiştir. Kendine has şarkı yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Mehmet Erdem, birçok albüm çalışmasında da yer almıştır. Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlayan Erdem’in müzik tutkusu ailesinden gelmektedir.

Mehmet Erdem kimdir? Mehmet Erdem kaç yaşında? Mehmet Erdem nereli? Mehmet Erdem hayat hikayesi…

müzikle çok küçük yaşlarda tanıştı. 5 yaşındayken bir mandoline sahip olan Mehmet Erdem, lise döneminde de çeşitli müzik gruplarında vokalist olarak yer almıştır. 2008 yılında sonra ise müzik hayatında aktif bir şekilde rol almaya başladı. Üniversite yıllarında Kardeş Türküler grubunda yer almış ve birçok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yapmıştır. Mehmet Erdem, ud, perdesiz gitar, cümbüş ve bağlama çalabilmektedir.

MEHMET ERDEM KİMDİR?

Mehmet Erdem 1978 yılında Manisa’da doğdu. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

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Mehmet Erdem, 2008 yılından itibaren etkin olarak müzikle uğraşmaya başladı. Sonradan müzikal anlamda bir “okul” olarak değerlendirdiği üniversite yıllarında Kardeş Türküler grubunda yer aldı. Birçok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı. Bu dönemde önemli müzisyenlerden ud, cümbüş, perdesiz gitar, bağlama dersleri aldı.

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Mehmet Erdem, film ve dizi müzikleri de bestelemiştir.
2009 yılında Tarık Akan ve Şerif Sezer’in başrol oynadığı Deli Deli Olma filmine yaptığı müzikle Altın Portakal‘da en iyi film müziği ödülünü almıştır.

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Erdem, Leyla ile Mecnun, Kuzey Güney, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Deliha 2 dizilerinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Mehmet Erdem, Ekim 2015’te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararınca “uyuşturucu kullanmak” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, “örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak” suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

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FİLM VE DİZİ MÜZİKLERİ

  • Polis – (2006)
  • Dol – (2007)
  • Sınıf – (2008)
  • İş Arıyoruz – (2008)
  • Deli Deli Olma – (2009)
  • Sizi Seviyorum – (2009)
  • Memleket Meselesi – (2010)
  • Avrupa Avrupa – (2011)
  • Leyla ile Mecnun – (2011)
  • Vücut – (2011)
  • Çalgı Çengi – (2011)
  • Kalbim Seni Seçti – (2011)
  • Aşk Kırmızı – (2013)
  • Sen Aydınlatırsın Geceyi – (2013)

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ALBÜMLER

  • Herkes Aynı Hayatta, (2012)
  • Hiç Konuşmadan, (2013)
  • Hepsi Benim Yüzünden, (2016)
  • Video Klipleri
  • “Hakim Bey”, (Haziran 2012)
  • “Herkes Aynı Hayatta”, (Eylül 2012)
  • “Kadınım”, (Mart 2013)
  • “Haydi Gel Gidelim”, (Haziran 2013)
  • “Acıyı Sevmek Olur mu”, (Aralık 2013)
  • “Gibi Gibi”, (Nisan 2014)
  • “Aşkımız Bitecek”, (2014)
  • “Hiç Konuşmadan”,(2015)
  • “Olur O zaman”,(2016)

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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi Mehmet Erdem Tarık Akan
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