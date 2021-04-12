Mehmet Erdem kimdir? Mehmet Erdem kaç yaşında? Mehmet Erdem nereli? Mehmet Erdem hayat hikayesi…

müzikle çok küçük yaşlarda tanıştı. 5 yaşındayken bir mandoline sahip olan Mehmet Erdem, lise döneminde de çeşitli müzik gruplarında vokalist olarak yer almıştır. 2008 yılında sonra ise müzik hayatında aktif bir şekilde rol almaya başladı. Üniversite yıllarında Kardeş Türküler grubunda yer almış ve birçok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yapmıştır. Mehmet Erdem, ud, perdesiz gitar, cümbüş ve bağlama çalabilmektedir.
Mehmet Erdem 1978 yılında Manisa’da doğdu. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
Mehmet Erdem, 2008 yılından itibaren etkin olarak müzikle uğraşmaya başladı. Sonradan müzikal anlamda bir “okul” olarak değerlendirdiği üniversite yıllarında Kardeş Türküler grubunda yer aldı. Birçok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı. Bu dönemde önemli müzisyenlerden ud, cümbüş, perdesiz gitar, bağlama dersleri aldı.
Mehmet Erdem, film ve dizi müzikleri de bestelemiştir.
2009 yılında Tarık Akan ve Şerif Sezer’in başrol oynadığı Deli Deli Olma filmine yaptığı müzikle Altın Portakal‘da en iyi film müziği ödülünü almıştır.
Erdem, Leyla ile Mecnun, Kuzey Güney, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Deliha 2 dizilerinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.
Mehmet Erdem, Ekim 2015’te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararınca “uyuşturucu kullanmak” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, “örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak” suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.
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