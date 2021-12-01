HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Meksika’da akılalmaz kaza! İki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Meksika’da akılalmaz kaza! İki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

01.12.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da iki yük treni kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu 6 demiryolu çalışanı yaralandı. Öte yandan raydan çıkan vagonlar yakındaki bir evde de hasara yol açtı. Kazanın nedeni araştırılırken çarpışmanın insan hatası nedeniyle meydana geldiği üzerinde duruluyor.

Meksika’da akılalmaz kaza! İki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Meksika’nın Zacatecas eyaletinin aynı isimli başkenti Zacatecas şehrinde iki yük treni kafa kafaya çarpıştı.

Meksika'da dehşet! 9'u üst geçide asılı, 10 ceset bulunduMeksika'da dehşet! 9'u üst geçide asılı, 10 ceset bulundu

YARALANAN MAKİNİSTİN DURUMU CİDDİ

Zacatecas Şehri Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamaya göre kaza sonucu aralarında makinistin de bulunduğu 6 demiryolu çalışanı yaralandı, mısır yüklü 10 vagon raydan çıktı. Yaralılar olay yerine gelen acil yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan makinistin sağlık durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Raydan çıkan vagonlardan 2’si yakında bulunan bir eve çarparak hasara yol açarken, vagonlarda yüklü olan mısırlar da çevreye savruldu.

KAZANIN SEBEBİ İNSAN HATASI OLABİLİR

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı görevlileri tahıl taşıyan trenlerin karıştığı kazanın nedenini araştırıyor. Yetkililerin ilk edindikleri bilgilere göre çarpışma büyük ihtimalle insan hatası nedeniyle meydana geldi.

SON 24 SAATTE İKİNCİ

Çarpışma, eyalette son 24 saatte yaşanan ikinci tren kazası oldu. Dün meydana gelen kazada ise 14 vagonluk bir tren, arızalanması sonucu tamamen raydan çıkmıştı. Olayda maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmamıştı. (İHA)

TIR'a ok gibi saplandı! Kocaeli'de katliam gibi kaza: 3 ölüTIR'a ok gibi saplandı! Kocaeli'de katliam gibi kaza: 3 ölü

255844de-bba1-4d49-b70e-ffdc6cda7f10

64713263-e87e-49fd-a69a-34fc32b834a1

b61ac6fa-b74c-4992-9d00-7e31b91970a7

baaf0dc0-6194-44c6-aa10-39d31b2c9689

c1b5e7c8-e40a-461f-af4a-9072e637ffd6

c2726f67-f518-4851-98da-c5442f136a09

d7d5c7c5-ef7f-415a-8ea0-4a9b398d588c

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç görüntü! Dev dalgalar aracı yuttuİstanbul'da korkunç görüntü! Dev dalgalar aracı yuttu
PARTNER Sınırları yine zorladı! Sınırları yine zorladı!
ABD-Rusya gerilimi artıyor: Ağır bedeller ödetirizABD-Rusya gerilimi artıyor: Ağır bedeller ödetiriz
Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette ilk rakamlar belli olmaya başladı

Asgari ücrette ilk rakamlar belli olmaya başladı

Yozgat'ta vahşet! Bir aylık bebeğini sobada yaktı

Yozgat'ta vahşet! Bir aylık bebeğini sobada yaktı

Doktorlara ek gösterge zammı

Doktorlara ek gösterge zammı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

E-5'te dehşet! Sevgilisi hayatını kaybetti, kadın otobüse binip gitti

E-5'te dehşet! Sevgilisi hayatını kaybetti, kadın otobüse binip gitti

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.