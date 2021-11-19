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Meksika'da dehşet! 9'u üst geçide asılı, 10 ceset bulundu

19.11.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde 9'u üst geçitten sallandırılmış halde olmak üzere, 10 ceset bulundu. Yerel basınındaki haberlere göre, pazartesi günü de Zacatecas'ta 3 ceset köprüye asılı bulunmuştu.

Meksika'da dehşet! 9'u üst geçide asılı, 10 ceset bulundu

Zacatecas Kamu Güvenliği Dairesinden yapılan açıklamada, eyaletin Cuauhtemoc bölgesindeki bir üst geçidin korkuluklarına asılı 9 cesedin tespit edildiği, 1 cesedin ise yol kenarında bulunduğu belirtildi.

10 cesedin de erkek olduğu kaydedilen açıklamada, kurbanların kimliğine dair bilgi verilmedi. Yerel basınındaki haberlere göre, pazartesi günü de Zacatecas'ta 3 ceset köprüye asılı bulunmuştu.

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KARTELLER SIKLIKLA ÇATIŞIYOR

Uyuşturucu çeteleri için stratejik önemi olan Zacatecas eyaletinin kontrolü için ülkenin en güçlü kartelleri Jalisco Yeni Nesil Karteli ve Sinaloa, sıklıkla karşı karşıya geliyor.

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Zacatecas'da geçen yıl 1065, bu yılın ilk 7 ayında ise 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Federal veriler, Meksika'da bu yılın ilk 9 ayında 25 binden fazla kişinin cinayete kurban gittiğine işaret ediyor.

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(AA)

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Meksika
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