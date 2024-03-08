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    4. Meksika'da bir kadın muhabir haber sunduğu sırada taraftarlar tarafından taciz edilince canlı yayında sinirlendi! Mikrofonla vurarak cevap verdi

    Meksika'da bir kadın muhabir haber sunduğu sırada taraftarlar tarafından taciz edilince canlı yayında sinirlendi! Mikrofonla vurarak cevap verdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.03.2024 08:04
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    Meksika'da bir kadın muhabir haber sunduğu sırada etrafını taraftarlar sardı. Yanında marş söyleyerek zıplayan taraflara aldırış etmeyen muhabir ananonsuna devam ettiği sırada bir anda sinirlendi. Taciz edildiğini iddia eden muhabir kendisine dokunduğu düşündüğü adam bir anda mikrofonla vurmaya başladı. O anlar gündem yarattı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Meksika'da kaydedilen görüntülerde bir kadın muhabir çevresini saran taraftarlarla birlikte haberini sunmaya çalışıyordu.

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    Bir anda arkasındaki adamın kendisine dokunarak taciz etmesi üzerine öfkelenen muhabir anonsunu bıraktı ve adama mikrofonla vurmaya başladı.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dünyanın her yerinde taciz var. Bir bitmediniz" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şiddete karşıyım ama abla mikrofonla dersini çok güzel vermiş" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Muhabir Meksika taciz
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