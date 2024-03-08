Meksika'da bir kadın muhabir haber sunduğu sırada taraftarlar tarafından taciz edilince canlı yayında sinirlendi! Mikrofonla vurarak cevap verdi

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Meksika'da kaydedilen görüntülerde bir kadın muhabir çevresini saran taraftarlarla birlikte haberini sunmaya çalışıyordu.

Bir anda arkasındaki adamın kendisine dokunarak taciz etmesi üzerine öfkelenen muhabir anonsunu bıraktı ve adama mikrofonla vurmaya başladı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dünyanın her yerinde taciz var. Bir bitmediniz" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şiddete karşıyım ama abla mikrofonla dersini çok güzel vermiş" yorumunu yaptı.