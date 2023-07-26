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Melek Baykal "Civan Canova'nın vasiyetiydi" diyerek paylaştı

26.07.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Civan Canova 67 yaşında hayatını kaybetmişti. Civan Canova'nın akciğerinde kitle tespit edilmişti. 20 Ağustos 2022'de hayatını kaybeden usta isimle ilgili Melek Baykal "Vasiyetiydi" diyerek bir paylaşımda bulundu.

Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 67 yaşında hayatını kaybeden Civan Canova'nın ölüm haberi sevenlerini yasa boğmuştu.

Fatmagül'ün Suçu Ne? ve Eve Dönüş, 72. Koğuş gibi yapımlarla tanınan Canova ölümünden 2 ay önce 12 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekim ayında resim sergisi açacağını duyurmuştu.

Canova, yaptığı paylaşımda; "Niyetim şu; yeni resim sergim için fikrinizi almak. Ekim ayında, İstanbul’da, elli yeni resmimden oluşan bir sergi açacağım. Çeşitli semtlerdeki birçok güzel salonla konuştum. Şimdi iş yer için karar verme aşamasına geldi. Ben de sizlere soruyorum. Sergimin hangi semtte olmasını istersiniz. Sırf size yakınlığı için düşünmeyin ama" ifadelerini kullanmıştı.

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Ancak usta oyuncunun hastalığı bu isteğine engel olmuştu. Canova'nın yakın dostlarından Melek Baykal aylar sonra bir paylaşımda bulundu. Melek Baykal paylaşımında "Canım Civan keşke böyle olmasaydı. Çok özlüyoruz seni... Ve hep aklımızda yüreğimizdesin" dedi.

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Civan Canova'nın vasiyeti olan resim sergisi 21 Ağustos'ta açılıyor.


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