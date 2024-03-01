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Melis Sezen'in yeni adresi belli oldu! Hayranlarını heyecanlandıran iddia

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.03.2024 10:01
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Son olarak Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşan Melis Sezen özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. İddialı ve cesur tarzı ile dikkat çeken Melis Sezen'in yeni adresi belli oldu.

Melis Sezen'in yeni adresi belli oldu! Hayranlarını heyecanlandıran iddia

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' rolüyle hafızalara kazınan Melis Sezen son olarak Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşmıştı.

Son dönemde özel hayatıyla da sıkça adından söz ettiren Sezen'in iş adamı Atilla Bingöl ile mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çiftin ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü.

Melis Sezen

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melis Sezen hazırlıkları devam eden 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin kadrsunoa dahil oldu. Filmde Salih Bademci, Ertan Saban ve Birce Akalay yer alıyor.

melis sezen 2

1930’lu yılların Türkiye’sine ışık tutacak olan BKM imzalı film Cumhuriyet’imizin 100. Yılına ithafen çekilecek. Önümüzdeki hafta provaları başlayacak olan filmde Salih Bademci efsane müzik adamı Ahmet Adnan Saygun’a hayat verecek.

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