Melis Sözen'in başrolde olduğu "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisi gündemde

Melisa Sözen’in merakla beklenen yeni dizisi “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?”, Netflix’te cuma günü seyirciyle buluştu. Perihan Mağden’in bir anne ile kızının travmatik ilişkisini ele aldığı etkileyici romanından yola çıkılarak çekilen 1441 Productions imzalı yapım, ilk gün dünya sıralamasına 8. sıradan girdi.

Ertan Kurtulan’ın senaryosunu yazdığı dizi kısa sürede bir sıra yükseldi ve 48 saat içinde 7. sıraya yerleşti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 40 ülkede Top 10’a giren dizi Türkiye’de ise en çok izlenen yapım olarak dikkat çekiyor.

Umut Aral ile Gökçen Usta’nın yönettiği dizide Melisa Sözen ile Eylül Tumbar başrolleri paylaşıyor. Soluk soluğa izlenen dizide ayrıca Musa Uzunlar, Birand Tunca, Başak Daşman, Deniz Karaoğlu, Emrah Kolukısa gibi ünlü isimler de rol alıyor.

