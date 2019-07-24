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Meme kanserini yendi, kansere karşı farkındalık oluşturmak için Türkiye’yi dolaşıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 14:27 | Son Güncelleme

Motosiklet tutkunu Gülçin Söğüt, kansere karşı farkındalık oluşturmak üzere "Kanser Farkındalık Turu" kapsamında “Erken Fark Et, Sen Kazan” sloganıyla yola çıktı.

Meme kanserini yendi, kansere karşı farkındalık oluşturmak için Türkiye’yi dolaşıyor

Dünya turuna çıkarak 55 ülkede motosikletiyle 70 bin kilometre yol kateden, mola vermek için geldiği İstanbul'da teşhisi konulan meme kanserini yenen Gülçin Söğüt, kansere karşı farkındalık oluşturmak üzere 13 ili gezerek Van'a geldi. Van İl Sağlık Müdürlüğünü de ziyaret eden Gülçin Söğüt, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda tarafında karşılandı.

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Ziyaret kapsamında konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Sünnetçioğlu, "Bizler de müdürlük olarak çeşitli kapsamlarda çalışmalar yürütmekteyiz kanserde erken teşhis her zaman hayat kurtarır. Böylelikle ne kadar çok hastaya ulaşırsak erken hayat kurtarmış olacağız. Müdürlüğümüze bağlı Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM), Sağlıklı Hayat, Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde tüm taramalar ücretsiz olarak yapılmaktadır” dedi.

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Gülçin Söğüt, İl Sağlık Müdürlüğünden ayrılarak İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezini ve KETEM birimlerini ziyaret etti. Söğüt, kanser çalışmaları hakkında Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM birim sorumlusu Uzm. Dr. Yusuf Keskin’den bilgi alarak Sağlıklı Hayat Merkezine gelen hastalarla sohbet etti.
"Erken Fark Et Sen Kazan" sloganıyla Türkiye’yi gezdiklerini belirten Gülçin Söğüt, “Şimdiye kadar 13 il gezdik. Buradan Van’a geldik, bir sonraki durağımız Kars olacak. Eşimle beraber yola çıktık. Meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak için ziyaret ettiğimiz illerde insanlarla diyalog kuruyoruz. Daha çok köy ve kasabalarda kalmaya çalıştık. Kadınlarla sohbet ederek onlara kanser çeşitlerini anlatmaya çalıştık" dedi.

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Yollarda kanser hastası birçok kişiyle görüştüğünü aktaran Söğüt, kanserin korkulacak bir şey olmadığını, istendiği takdirde üstesinden gelinebileceğini hastalara anlattıklarını belirtti.
Gülçin Söğüt, erken tedavinin önemli olduğunu ve bu konuda kadınların vakit kaybetmeden kontrole gitmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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