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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri: 10 kere kaybetti

29.07.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Haziran seçimleri yaklaştıkça partilerin çalışmaları hız kazandı. Ziyaret kapsamında Karaman'a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine 'siyaseti bırak' diyenlere sitem etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de dikkat çeken sözler sarf eden İnce, "Kılıçdaroğlu 10 kere kaybetti ona 'bırak' demiyorsunuz. 10 kere kaybedenler bıraksın" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri: 10 kere kaybetti

Ziyaretler kapsamında Karaman'a gelen İnce, partisinin il binasına ziyaretlerde bulundu. Daha sonra esnafı gezen İnce, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. İnce, bir çay bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oyu hatırlattı.

'10 KERE KAYBEDENLER BIRAKSIN'

Kendisinin seçimlerde yüzde 31 oy aldığını ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Bana diyorlar ki; 'Sen bir kere aday oldun kaybettin, bırak siyaseti'. Ya Kılıçdaroğlu 10 kere kaybetti ona 'Bırak' demiyorsunuz. Meral Akşener'in beşinci partisi, ona 'Bırak' demiyorsunuz, Temel Karamollaoğlu yüzde 1 bile almadı ona 'Bırak' demiyorsunuz, hiç kimseye bırak demiyorsunuz, bana gelince bırak diyorsunuz. 10 kere kaybedenler bıraksın. Temel Karamollaoğlu yüzde 1'in altında oy aldı, o meydanda gezecek, Sayın Akşener yüzde 7,5 aldı o meydanda gezecek, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22 aldı, o meydanda gezecek, yüzde 31 almış Muharrem İnce'ye 'Çekil kenara' diyorlar. Öyle yağma yok. Yüzde 31, yüzde 51'e daha kolay ulaşır."

'ADAY OLACAKSAM ŞARTLARIM VAR'

Muhalefetin kendisini desteklemesi halinde bazı şartları olduğunu vurgulayan İnce, şöyle devam etti:

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"Gelsinler beni desteklesinler, ben hazırım. Geçen sefer acemiliğime geldi, bu sefer hemen kabul etmem, şartlarım var. Millet İttifakı'nın adayı yapacaklarsa benim şartlarım var. Bir, bana oy verecekler. İki, meydanlara kendi afişlerini asmayacaklar, cumhurbaşkanı adayının afişini asacaklar. Üç, Hazineden aldıkları paraları harcayacaklar, cepte tutmayacaklar. Seçim gecesi sandıklara sahip çıkacaklar. 12 bin sandığı ortalığa bırakıp, gözlemci koymayıp sonra, 'Muharrem İnce sen seçim gecesi neredeydin?' diye bana soruyor troller. Hadi gidin oradan. Sandıkları ben mi korurum, parti mi korur? 12 bin sandığa gözlemci koymayacaklar. Saat 9.30'da sistemleri çökecek. Sonra bana hesap soracaklar..."

İnce, yüzde 65 ile seçimi kazanabileceğini öne sürerek, "Ama arkamda duracaklar. Böyle ortaya aday diye salıp paraları kasada tutup, sandıkları korumayıp öyle değil. Zaten aday yaparken de 'üçüncü olsun, bıraksın siyaseti' diye yaptılar. 'Kazansın' diye yapmadılar. Sloganımız belli. Ne cumhur, ne millet tek yol memleket." dedi. (AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce
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