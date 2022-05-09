Memnun değillerdi! Google çalışanlarının maaşlarını artırıyor

Google çalışanlarına müjdeli bir haber geldi. Arama motoru devi, şirket için hassas bir konu olarak değerlendirilirken çalışan maaşlarında değişikliğe gidiyor.

DAHA YÜKSEK MAAŞ ALACAKLAR

CNBC'nin haberine göre; Google, performans incelemelerini ve promosyonlarını düzene sokma çabalarında değişiklikler yaptı. Belgelere göre, yöneticiler değişikliklerin çalışanlar için daha yüksek maaşlarla sonuçlanacağını söyledi.

Şirketin en son yıllık anketi, çalışanların maaşlarından gittikçe daha fazla memnun olmadığını göstermişti.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Google, ücret konusunda çalışanlar ve yönetim arasındaki gerilimi azaltmaya ve maaşların artmasına neden olacak değişiklikleri uygulamaya çalışırken performans değerlendirme sürecini de elden geçiriyor.

Bu haftadan itibaren Google, performans incelemeleri için GRAD adlı yeni bir süreç kullanıyor. Böylece şirket, değerlendirme sürecini bir dizi değişiklik ile birlikte kolaylaştıracak. Örneğin; değerlendirmeler yılda ikiden bire inecek.

Google CEO'su Sundar Pichai’nin çalışan memnuniyetinin önemli bir göstergesi olarak gördüğü yıllık “Googlegeist” anketinde, çalışanlar, diğer şirketlerdeki benzer işler için yapılan ödemelere kıyasla ücretin nasıl olduğu konusunda Google’a zayıf notlar vermişti. Çalışanlar ayrıca, performans değerlendirme süreci ve kariyer gelişimi için fırsatlar konusundaki notlarını da düşürmüşlerdi.

