Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

Tanıtımda Dicle ve Kıraç'ın (Barış Falay) baba-kız anları ile Serkan (Serhat Teoman) ve Feris'in romantik anları seyircilerin kalbini ısıtacak bir bölümün sinyallerini verirken Ceyda'nın Kıraç'la asansörde kaldığı anlar dikkat çekiyor. Bununla beraber Ceyda, Dicle'ye Barış'ın kariyeri ve ikilinin ilişkisine dair önemli bir soru yöneltiyor. Dicle'nin cevabının ne olacağı ise yeni bölüme dair merakı artırıyor.

Bu sefer rolü kapmakta çok kararlı olan Barış, Dicle'nin de büyük desteğini alıyor. Dicle ve Barış'ı beraber görmeye tahammül edemeyen Ayla ise soluğu ajansta alıyor. Ayla, Dicle'yi Feris'e şikayet ederken Feris'in Dicle'yi savunması Ayla'yı iyice öfkelendiriyor.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar Ortaç, büyük bir ilham krizine girerken, Çınar'ın ona yardımcı olmak için önerdiği yöntem ikisini şaşırtıcı bir yolculuğa çıkarır. Feris, Dicle ve Kıraç için Ceyda’yı karşısına alır. Bütün bunlar olurken Serkan, Feris için özel bir sürpriz hazırlar. Öte yandan Barış, babasıyla ilgili hiç beklemediği bilgiler öğrenir. Ceyda’nın yapacağı hamleler işlerin daha da karışmasına sebep olurken, Kıraç hiç beklemediği bir teklifle karşı karşıya kalır.

Sırların ortaya dökülmesinden sonra ajans kendi içinde bir dağılma yaşarken, Serkan’ın menajerlere ders vermek için yaptığı hamle dengelerin tamamen değişmesine sebep olur. Serkan’ın EGO’ya ortak yaptığı Ceyda, ajansa bomba gibi düşer. Dicle Barış’a ulaşmaya çalışır ancak Barış hala depresyondadır. Yazar Cahide olayı, Kıraç ve Dicle’yi karşı karşıya getirir.

Beren’in yaptıkları ortaya çıkınca Kıraç’ın tavrı Dicle’yi çok şaşırtırken Beren, yüzleşmek için Dicle’ye gider. Çınar, oyuncusu Defne Kayalar’ın yaptığı hamle ile zor durumda kalır. Barış eski evinde bulduğu geçmişe ait bir parçayla silkelenirken Dicle gelir. Dicle ve Barış hiç planlamadıkları sürpriz bir gece geçirir. Her şeyin üst üste gelmesini kaldıramayan Kıraç’a ise ne olduğu merak konusu olur.

