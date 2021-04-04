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Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

04.04.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Menajerimi Ara'nın bu haftaki sürpriz konuklarından biri de sanat hayatına birçok başarılı film ve diziyi sığdırmış olan usta sanatçı Selda Alkor oluyor. Dizinin yeni bölümünde Ayla, Dicle'yi şikayet etmek için ajansa gelip Feris'le konuşuyor. Ceyda ise Dicle'ye Barış'la ilgili kritik bir soru yöneltiyor.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

Pazar günlerinin Ay Yapım imzalı sevilen dizis Menajerimi Ara'nın 32. bölümünün fragmanları yayınlandı. Yer aldığı sayısız film ve Türkiye televizyonlarına damga vurmuş dizileriyle efsaneleşen usta sanatçı Selda Alkor, bu hafta 'Menajerimi Ara'nın ağırladığı yıldız isimlerden biri olacak.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA 32. BÖLÜM 1. FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA 32. BÖLÜM 2. FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Bu sefer rolü kapmakta çok kararlı olan Barış, Dicle'nin de büyük desteğini alıyor. Dicle ve Barış'ı beraber görmeye tahammül edemeyen Ayla ise soluğu ajansta alıyor. Ayla, Dicle'yi Feris'e şikayet ederken Feris'in Dicle'yi savunması Ayla'yı iyice öfkelendiriyor.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

Tanıtımda Dicle ve Kıraç'ın (Barış Falay) baba-kız anları ile Serkan (Serhat Teoman) ve Feris'in romantik anları seyircilerin kalbini ısıtacak bir bölümün sinyallerini verirken Ceyda'nın Kıraç'la asansörde kaldığı anlar dikkat çekiyor. Bununla beraber Ceyda, Dicle'ye Barış'ın kariyeri ve ikilinin ilişkisine dair önemli bir soru yöneltiyor. Dicle'nin cevabının ne olacağı ise yeni bölüme dair merakı artırıyor.

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar Ortaç, büyük bir ilham krizine girerken, Çınar'ın ona yardımcı olmak için önerdiği yöntem ikisini şaşırtıcı bir yolculuğa çıkarır. Feris, Dicle ve Kıraç için Ceyda’yı karşısına alır. Bütün bunlar olurken Serkan, Feris için özel bir sürpriz hazırlar. Öte yandan Barış, babasıyla ilgili hiç beklemediği bilgiler öğrenir. Ceyda’nın yapacağı hamleler işlerin daha da karışmasına sebep olurken, Kıraç hiç beklemediği bir teklifle karşı karşıya kalır.

Sırların ortaya dökülmesinden sonra ajans kendi içinde bir dağılma yaşarken, Serkan’ın menajerlere ders vermek için yaptığı hamle dengelerin tamamen değişmesine sebep olur. Serkan’ın EGO’ya ortak yaptığı Ceyda, ajansa bomba gibi düşer. Dicle Barış’a ulaşmaya çalışır ancak Barış hala depresyondadır. Yazar Cahide olayı, Kıraç ve Dicle’yi karşı karşıya getirir.

Beren’in yaptıkları ortaya çıkınca Kıraç’ın tavrı Dicle’yi çok şaşırtırken Beren, yüzleşmek için Dicle’ye gider. Çınar, oyuncusu Defne Kayalar’ın yaptığı hamle ile zor durumda kalır. Barış eski evinde bulduğu geçmişe ait bir parçayla silkelenirken Dicle gelir. Dicle ve Barış hiç planlamadıkları sürpriz bir gece geçirir. Her şeyin üst üste gelmesini kaldıramayan Kıraç’a ise ne olduğu merak konusu olur.

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Star TV Menajerimi Ara dizisi
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