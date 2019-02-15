KADIN

Menopoz dönemi hakkında ne biliyoruz?

Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Fatih Şendağ
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 15.02.2019 10:42 | Son Güncelleme

Her kadının doğal bir geçiş dönemidir menopoz. Ortalama menopoz yaşı 51 olmasına rağmen menopoz 35-58 yaşları arasında görülebilir. Bu dönem birçok kadını da korkutur. Bu dönem hakkında tam olarak ne biliyoruz? Belirtileri nelerdir? ve daha fazlası için Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, aile içi sıkıntılarından erken menopoza, cinsel isteksizlik durumlarından kadınları neler beklediğine kadar en ince ayrıntısına kadar bizler için açıkladı.

Menopoz dönemi hakkında ne biliyoruz?

MENOPOZ DÖNEMİ

Kadınların hayatlarındaki önemli dönemeçlerden biri olan menopoz, akıllara sık sık kadınlarda menopoz nedir sorusunu getirir. Adet kanamalarının kesilmesi ve doğurganlığın bitmesini anlatan bu sözcüğün gerçek kelime anlamı ise ‘son adet kanaması’ demektir.

Ortalama olarak 40 yaşlarında kadınlardaki yumurtalıklar, beyinden gelmekte olan ikazlara daha az cevap verirler ki bu döneme ‘klimakterium dönemi’ denir.

MENOPOZ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bir kadın hayatının ortalama üçte biri menopoz döneminde geçmekte olup kadınlarda menopoz yaşı antik çağlardan günümüze kadar fazla bir değişime uğramamış olup dünya genelinde 45 ile 55 civarındadır.

40 yaş öncesi oluşan menopoz durumu erken menopoz olarak tanımlanır. Bu dönem genel anlamda hayatın doğal aşamalarından biridir. Fakat kadınlardaki menopoz döneminin başlamasıyla bazı farklılıklar hayatı derin ve olumsuz bir şekilde etkiler.

Bu durum birçok hastalığın oluşmasına ve yaşam kalitesinin azalmasına sebep olur. Gelişen tıp ile menopozun kadınlar üzerinde yarattığı en aza indirilmeye başlandı. Bu yüzden eskiden olduğu gibi kadınlar menopoz olmalarını seyretmiyorlar.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Menopozla ilgili olarak en çok merak edilenler arasında kadınlarda menopoz belirtileri hiç şüphesiz büyük yer tutar. Bu dönemde kadınlardaki östrojen hormonun salgısının azalarak buna bağlı olarak da yumurtalamanın azalması veya durması söz konusu. Bu durum, ateş basması, çarpıntı, terleme, halsizlik, depresyon, kemik erimesi, damar sertliği gelişme eğilimi, cinsel ilişki isteksizliği, cinsel organda kuruluk, ağrılı ilişki ve idrar kaçırmaya neden olabilen idrar yollarında atrofi meydana getirir.

Ruhsal yönden de belirtiler gösteren menopoz, kolay sinirlenme, uykusuzluk, ruhsal gerginlik, unutkanlık, içe kapanma ve cinsel isteksizlik gibi durumlara neden olur. Fakat bunlar sadece menopoz belirtisi olarak değil, başka hastalıkların habercisi olarak da belirti gösterebilir. Bu tür belirtiler ihmal edilmemeli ve kesinlikle uzman hekime başvurulmalı.

BU DÖNEM NE KADAR SÜRÜYOR?

Oldukça merak unsuru olan kadınlarda menopoz dönemi ne kadar sürer sorusunun tam bir cevabı yok. Her kişide farklılık gösterir. Normal de 3-5 arasında yıl arasında geçer. Fakat bu kişiye bağlı olarak kimi insanda 10 yılda kimi insanda da 1 yılda geçebilir.

Menopoz dönemindeki bir kadında kemik kütlesinde azalma olur ve kemik yıkımı artar. Bunun yanı sıra sıklıkla alt üriner sistem enfeksiyonları görülür. Bir diğer yandan en önemli sorunların başında ise kalp ve damar hastalıkları gelir. Bu durum östrojen hormonunun azalması ile alakalıdır.

MENOPOZ DÖNEMİ VE CİNSEL İSTEKSİZLİK

Cinsel isteğin menopozdan dolayı oluşmadığı bilinmesi gerekmektedir. Çünkü kadın için cinsellik öğrenilen bir davranış türü. Dolayısı ile kadınlarda menopoz sonrası cinsellik, eskisine oran ile daha renkli bir hal alabilir ki bu da son derece doğal.


Menopoza giriş evresinde meydana gelebilecek depresyon ataklarında ve uyum aşamasında cinsel istekte düşüş yaşanabilir. Böyle anlarda paniğe kapılmadan doğru yöntemler ile destek alarak ve tedavilere başvurarak kurtulmak mümkün.

MENOPOZ DÖNEMİNDE AİLE İÇİNDE SIKINTILAR

Tek başına üstesinden gelmenin oldukça zor olduğu kadınlarda menopoz dönemi sürecinde kişinin çevresindeki kişilere de büyük görevler düşüyor. Bu dönem içerisinde eş ve çocukların anlayışlı olmaları ve kadına yardımcı olmaları oldukça önem taşır. Ki bir kadın bu zorlu süreci yakınlarının yapacağı destek ve teselliler sayesinde kolay atlatabilir.

Sonuç olarak kadın, adetten kesilmesi ve doğurganlık özelliğini kaybetmesi dolayısı ile büyük bir sıkıntıya girer ki ayrıca yaşadığı fiziksel ve ruhsal sıkıntılar bu dönemi oldukça zor hale getirir.

Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı

www.fatihsendag.com
Facebook: @profdrfatihsendag
Instagram: @prof.dr.fatihsendag
YouTube-Prof. Dr. Fatih Şendağ

Saç şekli sosyal medyayı salladıSaç şekli sosyal medyayı salladı
Onsuz olmuyor! Haz veren her şey...Onsuz olmuyor! Haz veren her şey...
Sütyen kullanmak ya da kullanmamak...Sütyen kullanmak ya da kullanmamak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
menopoz dönemi menopoz dönemi hakkında bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Adet düzensizliğinin 8 önemli nedeni! Arkadaş çevreniz sizi aldatmasın

Adet düzensizliğinin 8 önemli nedeni! Arkadaş çevreniz sizi aldatmasın

Sütyen kullanmak ya da kullanmamak...

Sütyen kullanmak ya da kullanmamak...

Saçlarının uzunluğu 1 metreden fazla olan kadın bakın sırrını neye bağlıyor!

Saçlarının uzunluğu 1 metreden fazla olan kadın bakın sırrını neye bağlıyor!

Çok görülmeye başlandı! Cinsel yolla bulaşan bu hastalık ölü doğuma neden oluyor

Çok görülmeye başlandı! Cinsel yolla bulaşan bu hastalık ölü doğuma neden oluyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Karşı konulamıyor ancak uzak durmalısınız!

Karşı konulamıyor ancak uzak durmalısınız!

Hepsinin ortaya çıkmasını beklemeyin!

Hepsinin ortaya çıkmasını beklemeyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adet düzensizliğinin 8 önemli nedeni! Arkadaş çevreniz sizi aldatmasın

Adet düzensizliğinin 8 önemli nedeni! Arkadaş çevreniz sizi aldatmasın

Kadınlar çözümü saçlarında buluyor! Değişim dopamini artırıyor

Onsuz olmuyor! Haz veren her şey...

Meme kanserinde son suçlu 'sütyen' mi?

Sütyen kullanmak ya da kullanmamak...

Spermler performans testinden geçiyor! Kadın bedeni zayıf spermi yumurtaya ulaşmadan atıyor

En zorlu etap! Kadın bedeni spermde seçici davranıyor

Göğüslere veda partisi! Genç kadın, Angelina Jolie gibi BRCA geni taşıdığı için göğüslerini aldıracak

Partiyle veda etti! 'Hoşçakal göğüslerim'

Bu sinyallere kulak verin! Her kadının bilmesi gereken 5 vajinal koku

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.