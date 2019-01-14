Menopoz ve geçiş döneminde kadınları neler bekliyor?

Menopoz, kadın hayatının bir bölümünü oluşturan fizyolojik bir süreç olmakla birlikte, özellikle östrojen eksikliğine bağlı olarak beraberinde bazı sıkıntıları da getirebileceği bilinir.
Ülkemizde menopoz yaşı ortalama 48-52 arasında değişkenlik gösterir. Ancak, son adet kanamasının üzerinden 1 yıl geçmesi ile klinik olarak kesinleşen menopoz, esasen bundan birkaç yıl önce süreç olarak başladı.
ŞİDDETİ DEĞİŞKENDİR
Menopozal belirti ve bulgular, bu süreçteki her 10 kadından 8'ini değişken şiddette etkiler. Belirtiler genellikle 2-4 yıl içinde azalarak sona ermekle birlikte kadınların az bir kısmı daha uzun yıllar rahatsızlık duyabilir.
Ateş basmaları bu dönemin en temel bulgusu olarak bilinir. Vücudumuzdaki hassas ısı dengesinin ayarlanmasında etkin rol oynayan östrojen hormonu menopoz ile azalmaya başlar ve buna bağlı olarak, yüz boyun ve göğüs bölgesinde hissedilen ani sıcaklık kızarıklık ve terleme hissi 'ateş basması' olarak tanımlanır.
BELİRTİLERİ
Bazen bu durum geceleri de uykuya dalmakta veya uykunun sürdürülmesinde zorluklar ve gece terlemeleri olarak devam edebilir, bu da gün içinde yorgun ve gergin hissetmenize neden olabilir.
Bunun yanı sıra, gün içerisinde değişkenlik gösteren duygu durumunuz bazen depresif veya sinirli olmanıza hatta çarpıntı hissetmenize yol açabilir, eşlik eden baş ağrıları nedeni ile konsantrasyon güçlüğü ve hafıza problemleri yaşanabilir ve bu durum gerginliğinizi daha da arttırabilir.
Menopoz sürecindeki östrojen açığı, kadınların bir kısmında cinsel isteksizlik ile sonuçlanabilir. Bazen beraberinde görülen vajinal kuruluk, ilişki sırasında vajinada mikro yırtıklar oluşmasına zemin hazırlayabilir, bu da acı ve yanma hissine neden olarak cinsel isteksizliğin başlıca nedeni olabilir veya var olan libido azalmasını kötüleştirebilir.
Menopoz sürecinde görülen değişikliklerin diğer organik sonuçları arasında kas ve kemik kitlesinde azalma bulunur. Östrojen açığının net etkisi, kemik yoğunluğundaki yaşa bağlı azalmanın hızlanması yönünde olacaktır. Bunun yanı sıra vücut yağ dağılımı değişebilir, eklem ağrıları ve sertleşmeleri fark edilebilir. İdrar yolu enfeksiyonlarının sıklığında da bir miktar artış gözlenebilir.
SÜRECİ DAHA KOLAY ATLATMANIN YOLLARI
Kadın hayatının yaklaşık üçte birinin kapsayan menopoz, her ne kadar belirti ve bulguları açısından fizyolojik kabul edilse de, bu belirtilerin daha hafif atlatılması açısından destekleyici imkanlar bulunur.
Hormonal veya bitkisel içerikli ürünler ya da yalnızca yaşam koşullarında yapılacak bazı değişiklikler ile menopozal dönem daha başa çıkılabilir hale getirilebilir. Bu konuda sizin için en doğru yaklaşımı, muayene ve gerekli tetkikleriniz sonrası jinekoloğunuz ile birlikte belirleyebilirsiniz.
Op. Dr. Tuba Gümüş
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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