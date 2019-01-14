Menopoz ve geçiş döneminde kadınları neler bekliyor?

Menopoz, kadın hayatının bir bölümünü oluşturan fizyolojik bir süreç olmakla birlikte, özellikle östrojen eksikliğine bağlı olarak beraberinde bazı sıkıntıları da getirebileceği bilinir.

Ülkemizde menopoz yaşı ortalama 48-52 arasında değişkenlik gösterir. Ancak, son adet kanamasının üzerinden 1 yıl geçmesi ile klinik olarak kesinleşen menopoz, esasen bundan birkaç yıl önce süreç olarak başladı.

ŞİDDETİ DEĞİŞKENDİR

Menopozal belirti ve bulgular, bu süreçteki her 10 kadından 8'ini değişken şiddette etkiler. Belirtiler genellikle 2-4 yıl içinde azalarak sona ermekle birlikte kadınların az bir kısmı daha uzun yıllar rahatsızlık duyabilir.

Ateş basmaları bu dönemin en temel bulgusu olarak bilinir. Vücudumuzdaki hassas ısı dengesinin ayarlanmasında etkin rol oynayan östrojen hormonu menopoz ile azalmaya başlar ve buna bağlı olarak, yüz boyun ve göğüs bölgesinde hissedilen ani sıcaklık kızarıklık ve terleme hissi 'ateş basması' olarak tanımlanır.

BELİRTİLERİ

Bazen bu durum geceleri de uykuya dalmakta veya uykunun sürdürülmesinde zorluklar ve gece terlemeleri olarak devam edebilir, bu da gün içinde yorgun ve gergin hissetmenize neden olabilir.