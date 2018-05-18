Merakla beklenen Call of Duty Black Ops 4 geliyor!

Call of Duty serisinin büyük merakla beklenen yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 4, Los Angeles şehrinde düzenlenen etkinlik ile resmi olarak tanıtıldı! Hikaye modunun olmayacağının açıklandığı oyun, 12 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkacağını açıkladı.ç
Call Of Duty: Black Ops 4, çoklu oyuncu modu ve zombi modu versiyonları ile geliyor. Ek olarak blackout isimli yepyeni bir mod eklenen oyun, PUBG ve Fortnite gibi son dönemin popüler oyunlarına benzer bir deneyim sunmayı hedefliyor.
Treyarch stüdyoları tarafından geliştirilen ve Activision tarafından ise yayıncılığı yapılan Call of Duty: Black Ops 4 meraklıları için 12 Ekim'den itibaren PlayStation 4, Xbox One ve Bilgisayar platformları için satışa sunulacak.
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