SPOR

Merakla beklenen Call of Duty Black Ops 4 geliyor!

ESPOR HABERLERİ  | 18.05.2018 14:25 | Son Güncelleme

Call of Duty: Black Ops 4, Kaliforniya`nın Los Angeles şehrinde düzenlenen etkinlik ile resmi olarak tanıtıldı!

Merakla beklenen Call of Duty Black Ops 4 geliyor!

Call of Duty serisinin büyük merakla beklenen yeni oyunu Call of Duty: Black Ops 4, Los Angeles şehrinde düzenlenen etkinlik ile resmi olarak tanıtıldı! Hikaye modunun olmayacağının açıklandığı oyun, 12 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkacağını açıkladı.ç

Call Of Duty: Black Ops 4, çoklu oyuncu modu ve zombi modu versiyonları ile geliyor. Ek olarak blackout isimli yepyeni bir mod eklenen oyun, PUBG ve Fortnite gibi son dönemin popüler oyunlarına benzer bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Treyarch stüdyoları tarafından geliştirilen ve Activision tarafından ise yayıncılığı yapılan Call of Duty: Black Ops 4 meraklıları için 12 Ekim'den itibaren PlayStation 4, Xbox One ve Bilgisayar platformları için satışa sunulacak.


PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
Her gün 10 milyon aktif kullanıcı oynuyor!Her gün 10 milyon aktif kullanıcı oynuyor!
LoL'ün takımlara yönelik yeni turnuva modu Clash nedir?LoL'ün takımlara yönelik yeni turnuva modu Clash nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Call of Duty Black Ops eSpor mynetespor

En Çok Okunan Haberler

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

DSP 24 Haziran'da Millet İttifakı'nı destekleyecek!

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Beşiktaş, Tosic transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Tosic transferini KAP'a bildirdi

Arda Turan gazetecilerden kaçtı!

Arda Turan gazetecilerden kaçtı!

Doğan Babacan hayatını kaybetti

Doğan Babacan hayatını kaybetti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Merakla beklenen Call of Duty Black Ops 4 geliyor!

Merakla beklenen Call of Duty Black Ops 4 geliyor!

Her gün 10 milyon aktif kullanıcı oynuyor!

Her gün 10 milyon aktif kullanıcı oynuyor!

LoL'ün takımlara yönelik yeni turnuva modu Clash nedir?

LoL'ün takımlara yönelik yeni turnuva modu Clash nedir?

ZULA severlere müjde!

ZULA severlere müjde!

BLAST Pro Series İstanbul'un kaderi belli oldu!

BLAST Pro Series İstanbul'un kaderi belli oldu!

Macro Maniacs'tan şok karar!

Macro Maniacs'tan şok karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.