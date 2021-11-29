Merakla bekleniyor! Mercedes-Benz'in yeni elektriklisi için tarih verildi

Otomobil üreticileri, yeni modelleri için çalışmalarını sürdürüyor. Üreticiler artık yönlerini ise ağırlıkla elektrikli modellere çevirmiş durumda. Bu üreticilerden biri olan Mercedes-Benz, yeni elektrikli konsept otomobilinin tanıtımını gerçekleştireceği tarihi belirledi.

İŞTE MERCEDES-BENZ'İN VISION EQXX İÇİN VERDİĞİ TARİH

Mercedes-Benz COO'su Markus Schäfer LinkedIn'de, Vision EQXX'in 3 Ocak 2022'de tanıtılacağını açıkladı. Schäfer, sadece otomobilin tanıtım tarihini duyurmakla da kalmadı, otomobile dair bazı detaylar da verdi.

Vision EQXX projesinde pil enerji yoğunluğunu EQS'ye kıyasla yüzde 20 artırmak için çalıştıklarını aktaran Schäfer'a göre, bu proje, şimdiye kadar bir seri üretim aracında görülen en düşük sürtünme katsayısına sahip olan EQS ile elde edilen düzeyi de aşmayı hedefliyor.

1000 KM MENZİL

Otomobilin tek şarjla 1000 km menzil sunacağı ifade ediliyor. Eğer bu menzil 3 Ocak'ta resmileşirse "en uzun menzilli elektrikli otomobil" unvanı, Mercedes-Benz Vision EQXX'e geçebilir. Tüm bu detayları 3 Ocak'ta öğreneceğiz.

