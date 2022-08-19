Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya yanıt! 'Tut ensemden gereğimi yap'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Akşener ve Temel Karamollaoğlu Kandil ile evrak imzaladı" iddiasına yanıt vererek "Ben Kandil gibi bir grupla ayrılıkçı, silahlı terör örgütünün mensuplarıyla böyle bir evrak imzaladıysam tut ensemden gereğimi yap" dedi.

ESNAFLARLA BİR ARAYA GELDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Güngören'de esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 16.00'da Güngören Tozkoparan Mahallesi'ndeki Barış Parkı'na geldi. Meral Akşener'i Tozkoparan ve Mehmet Nesih Özmen Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği(TOZDER) üyeleri karşıladı. Akşener burada, TOZDER üyeleri ve mahallelilerin 'Kentsel Dönüşüm' sorunlarını dinledi. Ardından parkta mahalleliye hitap etti.

BAKAN SOYLU'YA YANIT: TUT ENSEMDEN GEREĞİMİ YAP

Meral Akşener, "Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Cumhurbaşkanlığı makamı herkesin Cumhurbaşkanı olmakla yükümlü bir makamdır. 3 bakanlık vardır ki, ciddiyet timsali olmalıdır. Birisi İçişleri Bakanlığı, biri Milli Savunma Bakanlığı diğeri de Adalet Bakanlığı. Bu bakanlıklarda bakanlık koltuğunda bulunan insanlar dedikodu yapamaz, iftira atamaz. İçişleri Bakanı çıktı, Sayın Temel Karamollaoğlu ile benim Kandil ile evrak imzaladığımı anlattı. Bizim dokunulmazlığımız yok. Ben Kandil gibi bir grupla ayrılıkçı, silahlı terör örgütünün mensuplarıyla böyle bir evrak imzaladıysam tut ensemden gereğimi yap. Sayın İçişleri Bakanı tweet dizisi attı, öznesi bendim" dedi.

Kaynak: DHA

