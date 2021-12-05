Meral Akşener'den dikkat çeken sözler: Karşılaşacağımız pek çok şeyler olacak

İYİ Parti lideri Akşener, partisine katılanlar için Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. Akşener, bugün hem Dünya Kadın Hakları Günü hem de Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, partisinin kuruluşundan bugüne kadar kadınların çok büyük fedakarlıklarının olduğunu söyledi. Akşener "Hiçbir ülkede kadınların seçme seçilme hakkı olmadığı bir dönemde bu hakkı hakkın kabulü olarak rahmetli Atatürk tarafından teslim edildiği bir gün; bugün. Sene-i devriyemiz kutlu olsun" dedi.

"KARŞILAŞACAĞIMIZ PEK ÇOK ŞEYLER OLACAK"

Akşener, parti olarak olmayan, yapılmayan işleri yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Bir de rahatları bozuyoruz. Bugün burada milletin ayağına giden, milletin derdini dinleyen, çözüm üreten bir yeni anlayışın temsilcileri olarak bir aradayız. Burası gerçekten önemli. Çünkü millet odaklı, insan odaklı, seçmen odaklı siyaset uzunca bir zamandır yapılmıyordu. Muhteremlerin hiç rahatlarını bozmadan, seçim zamanında oy aldığı bir düzeni yıktınız. Hep beraber yıktık, Allah razı olsun sizden. Muhteremleri bir de yoruyoruz ki aklınız durur. Çok yoruluyorlar, alışmamışlar. Dolayısıyla 'millet bizi çağırıyor' sözü, gerçektir. İktidara geliyor olmamız gerçektir. Son olarak hem birlikte makulü bu ülkede inşa ettiğimiz doğrudur ve gerçektir. Milletimizin bu makulü anlayıp, bu makulü özlediği ve kavgadan bıktığı, huzur istediği gerçektir. Bu biraz rahatı kaçanların sinirini bozdu. Her birimizin bu sinir bozukluğu karşısında karşılaştığımız, karşılaşacağımız pek çok şeyler olacak ama şerbetliyiz. Şu salona bakıyorum da 'dayak yerim posta yemem ağabey' geleneğinden gelenler olduğu için şuradan girecek buradan çıkacak" dedi.

"TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK"

Akşener, ekonominin patronunun demokrasi, adalet ve hukuk olduğunu söyleyerek, "Çünkü Türkiye’nin gerçekten kaynakları var. Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Hem insan hem diğer kaynakları çok yüksek. Bunların israfla, kayırmacılıkla, liyakatsizlikle ve yolsuzlukla darmaduman edildiği partili cumhurbaşkanlığı sisteminin milletimizin oylarıyla değiştirildiği, yeniden hukukun, demokrasinin tesis edildiği iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemi gerçekleştirecek, lokomotif olan kadro burada. Bu kadroya bugün çok değer verdiğimiz, hepimizin yakından tanıdığı, partimize güç verecek değerli büyüklerimiz aramızdalar" diye konuştu.

Akşener konuşmasının ardından partiye katılanlara rozetlerini taktı.

Kaynak: DHA



