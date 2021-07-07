Meral Akşener'den Dota açıklaması!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Meral Akşener, konuşmasında e-spor konusuna ve Valve tarafından sunulan bir dizi strateji video oyunu olan Dota'ya değindi.

Akşener, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"HAYATIMDA HİÇ OYNAMADIM"

"Buradan e-sporcularımıza seslenmek istiyorum. Gerçi Hamza (Hamza Sönmez) Dota'cı değilmiş ama... Şimdi diyeceksiniz ki bu Dota'yı nerden biliyor. Oğlum oynuyordu, ben de 24 saat ona bağırıyordum, oradan biliyorum. Hakikaten hayatımda hiç oynamadım, ama bizim yaş grubunun çoluk çocuğu işte o bir tane daha adını doğru söyleyemediğim bir oyun daha var uluslararası, söyle. Hah, işte ondan da oynuyordu. Ben de devamlı bağırıyordum her anne gibi.

KLİŞEYİ SİZLERLE BİRLİKTE TARİHE GÖMECEĞİZ

İYİ Parti iktidarında Dota, hey gidi günler hey, nereden nereye... Bu söyleyeceğim çok mühim, İYİ Parti iktidarında "Dota, 10 kişinin oynadığı ve sonunda Korelilerin kazandığı bir oyundur" klişesini sizlerle birlikte tarihe gömeceğiz. Doğru yatırım ve desteklerle Türk e-sporcuları dünyada hakkettiği yeri alacak. hiç merak etmeyin, sözümüz söz."

