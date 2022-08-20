Meral Akşener o soruyu yanıtsız bıraktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde bir vatandaşın Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediğini belirtmesi üzerine gazetecilerin sorduğu soruyu yanıtsız bıraktı.

ESNAF ZİYARETLERİNE DEVAM ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da bazı ilçelerde esnaf ziyaretinde bulundu. Gün içerisinde Sarıyer'de esnaf ziyareti yapan Akşener, daha sonra Beşiktaş'ta semt pazarını dolaştı.

SORUYU YANITSIZ BIRAKTI

Beşiktaş'ta semt pazarında Akşener'in yanına gelen bir kişi Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini söyledi. 'Ne düşünüyorsunuz' sorusunu ise Akşener yanıtsız bıraktı. Bir süre daha Beşiktaş'ta pazarda dolaşan Akşener, buradan ayrılarak Kağıthane'ye gitti. Kağıthane'de iş yerlerini gezen Akşener, esnafla sohbet ederek sorun ve şikayetlerini dinledi.

"BUNCA İNSAN DA ŞAHİT, ÖĞRENECEĞİM"

Bir pilavcıya giren Akşener, burada esnafı dinledi. 3 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Mustafa Küçük,"İBB Medya A.Ş.'den kovulanlardanım. İlk atılanlardanım. Sebebini bulamadım. Daralmaya gidiyoruz, küçülmeye gidiyoruz dendi. Birçok insan sebepsiz işten atıldı. Söz verdikleri halde neden işten çıkardılar. 17-18 bin insan atıldı. Suçu olan insan elbette atılsın. 15 gün önce oğlumu attılar. Çırak olarak 4 yıldır çalıştığı halde" diye konuştu. Akşener ise esnafa, "Bilgilerinizi alacağım, soracağım. Bunca insan da şahit. Öğreneceğim, size de bilgi vereceğim" şeklinde yanıt verdi.

GAZİANTEP'TEKİ KAZA: HER BİRİNE CENABI HAKTAN RAHMET DİLİYORUM

Esnaf ziyaretleri sonrası Akşener, alanda toplanan kalabalığa kısa bir konuşma yaptı. Akşener sözlerine Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaydedenler için başsağlığı dileyerek başladı. Akşener, "Kötü bir haber aldık. Gaziantep'te bir trafik kazasında 16 arkadaşımızı kaybetmişiz. Her birine cenabı haktan rahmet diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Akşener, "Tam iki buçuk yıldır esnaf esnaf, dükkan dükkan, şehir şehir geziyorum ben. Bu esnaflara gitme fikrimizin arkasında çok uzun bir zamandır siyasetin, vatandaşı kutuplaştırarak, vatandaşı birbirine düşman ederek, insanlarımızın birbiriyle kavga etmesini sağlayıp onların dertleri üzerinden, siyasetin çözüm üretmesinin önüne geçen bir siyaset dilinin ortadan kalkması için bu kararı aldık. Dolaşmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

