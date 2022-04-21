Meral Akşener vatandaşın sözlerine böyle yanıt verdi! 'Herkesin içinde söylüyorum...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Akşener, bir vatandaşın HDP ile iş birliği yapmamalarını yönündeki açıklamasına "Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok" diye yanıt verdi.

"TELEVİZYONLARDA BENİM İÇİN O KADAR ÇOK ŞEY SÖYLENİYOR Kİ..."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kırşehir'in Akpınar ilçesinde geldi. Akşener, gezdiği iş yerlerinde esnaf ile sohbet etti. Emekli şoför olduğu öğrenilen Mehmet İnce, ziyareti sırasında Akşener'e, HDP ile iş birliği yapmamalarını istediğini söyledi. Bunun üzerine Akşener, "Bizim HDP ile iş birliğimiz yok. Televizyonlarda benim için o kadar çok şey söyleniyor ki her söylenene inanmayın. Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok" dedi.

Kaynak: DHA



