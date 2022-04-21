HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Meral Akşener vatandaşın sözlerine böyle yanıt verdi! 'Herkesin içinde söylüyorum...'

Meral Akşener vatandaşın sözlerine böyle yanıt verdi! 'Herkesin içinde söylüyorum...'

21.04.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bir vatandaşın "HDP ile iş birliği yapmayın" şeklindeki sözlerine "Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok" yanıtını verdi.

Meral Akşener vatandaşın sözlerine böyle yanıt verdi! 'Herkesin içinde söylüyorum...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Akşener, bir vatandaşın HDP ile iş birliği yapmamalarını yönündeki açıklamasına "Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok" diye yanıt verdi.

aksener-bizim-hdp-ile-is-birligimiz-yok_2913_dhaphoto2

"TELEVİZYONLARDA BENİM İÇİN O KADAR ÇOK ŞEY SÖYLENİYOR Kİ..."

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kırşehir'in Akpınar ilçesinde geldi. Akşener, gezdiği iş yerlerinde esnaf ile sohbet etti. Emekli şoför olduğu öğrenilen Mehmet İnce, ziyareti sırasında Akşener'e, HDP ile iş birliği yapmamalarını istediğini söyledi. Bunun üzerine Akşener, "Bizim HDP ile iş birliğimiz yok. Televizyonlarda benim için o kadar çok şey söyleniyor ki her söylenene inanmayın. Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok" dedi.

Akşener'den canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Mansur Yavaş...'Akşener'den canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Mansur Yavaş...'

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selvi Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu!Selvi Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu!
Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu! 'Bir defaya mahsus...'Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu! 'Bir defaya mahsus...'
Kızını öldürdü, anne intihar etti! Vahşetle ilgili yeni gelişmeKızını öldürdü, anne intihar etti! Vahşetle ilgili yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Meral Akşener İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu duyurdu: Elektriğimiz kesildi…

Kılıçdaroğlu duyurdu: Elektriğimiz kesildi…

Paylaşımı tepki çekti! "Alay eder gibi... Ramazan ayındayız"

Paylaşımı tepki çekti! "Alay eder gibi... Ramazan ayındayız"

'Hanımağa' böyle meydan okudu!

'Hanımağa' böyle meydan okudu!

Türkiye'nin her yerinden geldiler, görünce şoke oldular

Türkiye'nin her yerinden geldiler, görünce şoke oldular

Kadirov uyarmıştı... Korkulan oldu!

Kadirov uyarmıştı... Korkulan oldu!

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

72 yaşındaki kadını dövüp arabasını çaldı! Kaza yapınca...

72 yaşındaki kadını dövüp arabasını çaldı! Kaza yapınca...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.