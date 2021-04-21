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Meral Kaplan, 6 yaşındaki kızının velayetini kaybetti

21.04.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meral Kaplan ile iş insanı eşi Erhan Kanioğlu, boşandı. Mahkeme, çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayetini babaya verip Meral Kaplan’ın, Erhan Kanioğlu’na 200 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Oyuncu ve eski manken Meral Kaplan ve Erhan Kanioğlu'nun olaylı evliliği son buldu.

İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasında Meral Kaplan ve taraf avukatları hazır bulundu. Erhan Kanioğlu ise gelmedi. Gizlilik kararı nedeniyle basın mensupları ve izleyici alınmayan duruşmada, Kaplan ve Kanioğlu’nun boşanmasına karar verildi.

Çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayeti babaya verilirken, mahkeme, Meral Kaplan’ın, Erhan Kanioğlu’na 150 bin TL’si manevi 200 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

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"ÇOCUĞUM DOĞDUĞUNDAN BERİ MAHKEMELERDEYİM"

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan Meral Kaplan, gözyaşları içinde "Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsem de ispatlayamadım. Mahkeme bir anda 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler. Ben pes etmeyince çocuğumun velayeti alındı ama buna izin vermeyeceğim. Ruh sağlığım için rapor istediler her şey tamam bir sıkıntı yok. Mahkeme hiçbir gerekçe göstermedi" dedi.

"VERİLEN KARAR HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR"

Meral Kaplan’ın avukatı ise, "Kararı istinaf edeceğiz. Verilen karar hukuka uygun değildir. Müvekkilimize atfedilen suçlar için somut ve inandırıcı bir delil yoktur. 6 yaşındaki bir kız çocuğu, baba sürekli yurt dışına gidip geliyor, anneye muhtaç. Çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişiminin annenin yanında sağlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ama bir nedeni olması lazım hakim bu kararı boşuna vermez onuda bir yazarsınız daha iyi olurdu
işte cıkıpta tv lere bıy boy pozlar verırsen boyle olur kadın dedın örf ve adetlerine bağlı kalıcak orasını burasını acmıcak

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